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Волл-стріт завершила день падінням, оскільки інвестори оцінюють вплив мит на економіку
08:05 06.08.2025 |
Американські акції завершили день падінням у вівторок, оскільки інвестори оцінювали вплив мит після того, як Yum Brands та інші компанії згадали про торгові мита у своїх результатах або прогнозах.
Торговий дефіцит США в червні скоротився завдяки різкому падінню імпорту споживчих товарів, а торговий розрив з Китаєм скоротився до найнижчого рівня за більш ніж 21 рік.
Крім того, показник активності в секторі послуг США в липні досяг мінімального рівня, а підприємства заявили, що нові імпортні податки сприяють зростанню витрат.
Акції материнської компанії KFC Yum Brands впали на 5,1% після того, як компанія не виправдала прогнози на другий квартал, оскільки високі торгові мита обмежили споживчі витрати.
Caterpillar попередила, що американські мита стануть серйозним викликом у другій половині року і коштуватимуть їй до 1,5 млрд доларів у 2025 році, але її акції виросли на 0,1%.
Ці коментарі з'явилися наприкінці сезону звітності за другий квартал, в якому близько 80% звітів компаній з індексу S&P 500 перевершили очікування аналітиків щодо прибутку.
«Якщо подивитися на результати, то вони перевищують низькі очікування», - сказав Террі Сендвен, головний стратег з акцій у U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі, штат Міннесота.
«Вплив мит залишається предметом обговорення. Ми не бачимо жодного істотного впливу мит на прибутковість компанії. Однак ми знаємо, що вони наближаються».
Індекс Доу-Джонса впав на 61,90 пункту, або 0,14%, до 44 111,74, S&P 500 втратив 30,75 пункту, або 0,49%, до 6 299,19, а Nasdaq Composite втратив 137,03 пункту, або 0,65%, до 20 916,55.
У вівторок Трамп заявив, що США можуть ввести «невелике мито» на імпорт фармацевтичних препаратів, а потім підвищити його ставку. Він також повідомив, що «приблизно наступного тижня» буде оголошено про введення мит на напівпровідники та мікросхеми.
«Сьогоднішня ситуація на ринку свідчить про те, що інвестори просто перебувають у режимі паузи», - сказав Сандвен, зазначивши, що загальна ситуація на ринку акцій залишається сприятливою протягом року.
Індекси S&P 500 і Nasdaq нещодавно досягли низки рекордних максимумів, а S&P 500 залишається на рівні 7,1% за рік.
В інших новинах, пов'язаних з результатами, Marriott International знизив свій прогноз на рік щодо зростання доходів і прибутку та вказав на уповільнення попиту на подорожі та економічну невизначеність. Його акції закрилися з підвищенням на 0,2%.
У той час як період звітності про прибутки добігає кінця, інвестори з нетерпінням чекають на нові важливі результати в середу, коли свої звіти мають опублікувати Walt Disney та McDonald's.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,27 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 158 нових максимумів та 67 нових мінімумів.
На біржі Nasdaq 2216 акцій подорожчали, а 2365 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,07 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,29 млрд акцій, порівняно з середнім показником приблизно 18,33 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
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