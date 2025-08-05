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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7006 грн/$1
12:36 05.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 серпня 2025 року.
|Показник
|04.07.2025
|05.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8270
|41.7006
|-0.3
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 серпня - 41,7901 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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