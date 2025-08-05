Ціни на золото утримують прибутки на тлі сподівань на зниження ставок ФРС та побоювань щодо мит

Ціни на золото у вівторок на азіатських біржах залишалися стабільними після трьох днів зростання, підкріплені зростаючими очікуваннями, що Федеральна резервна система США знизить ставки у вересні на тлі побоювань щодо економіки США та посилення торговельних напружень.

О 07:00 EET спотова ціна золота практично не змінилася і склала 3372,25 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні також залишилися без змін на рівні 3425,02 доларів за унцію.

Ціна на золото зростала протягом останніх трьох торгових сесій поспіль, а в п'ятницю після оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США вона підскочила більш ніж на 2%.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США в липні зросла лише на 73 000, що значно нижче прогнозів, а також супроводжувалося переглядом у бік зниження показників за травень і червень. Рівень безробіття зріс до 4,2%, що посилило побоювання щодо уповільнення економіки США.

За даними інструменту CME FedWatch, слабкі дані призвели до того, що ринки оцінили ймовірність зниження ставки ФРС у вересні в 92%.

Нижчі процентні ставки зменшують альтернативні витрати на утримання бездохідних активів, таких як золото, що робить золото більш привабливим для інвесторів.

Індекс долара США торгувався з незначним підвищенням після різкого падіння протягом останніх двох торгових днів, що зробило золото дешевшим для закордонних покупців.

Розвиток торговельної політики також надав підтримку. Торговий представник США Джеймісон Грір підтвердив, що широкі мита, введені президентом Трампом на імпорт з майже 70 країн, ймовірно, залишаться в силі, що посилить побоювання щодо інфляції.

Нові погрози підвищити мита на Індію через її закупівлі російської нафти ще більше похитнули ринки, посиливши попит на золото як безпечний актив.

Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до 1335,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло піднялися на 0,2% до 37,415 доларів за унцію.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,3% до 9720,65 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США практично не змінилися і склали 4,454 долара за фунт.

Ціни на мідь у США минулого тижня впали на 20% після того, як президент Трамп виключив рафінований метал зі свого запланованого 50-відсоткового імпортного мита на метал.