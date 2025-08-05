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Азіатські акції зростають, слідуючи за відновленням на Волл-стріт
08:27 05.08.2025 |
Увага також була прикута до поточного засідання Резервного банку Індії, який, як очікується, у середу залишить процентні ставки без змін.
У понеділок Волл-стріт завершила день різким зростанням, компенсувавши більшу частину падіння минулого тижня, спричиненого слабшими, ніж очікувалося, даними про зайнятість у несільськогосподарському секторі та оголошеннями президента Дональда Трампа про введення мит.
Ф'ючерси на американські фондові індекси у вівторок трохи зросли під час торгів в Азії.
Американські ринки впали минулого тижня після того, як п'ятничний звіт про зайнятість у США показав, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі в липні зросла лише на 73 000, що значно нижче очікувань, а показники за травень і червень були значно переглянуті в бік зниження. Рівень безробіття зріс до 4,2%, що посилило побоювання щодо уповільнення економіки США.
Це різке уповільнення збільшило ймовірність зниження ставки ФРС у вересні до близько 94%, що визначило настрій щодо схильності до ризику на світових ринках.
Азіатські фондові ринки піднялися, слідуючи за американськими колегами.
Індекс KOSPI Південної Кореї очолив зростання, піднявшись на 1,6%, а австралійський S&P/ASX 200 також зріс більш ніж на 1%.
Японський Nikkei 225 піднявся на 0,6%, а більш широкий індекс TOPIX торгувався на 0,7% вище.
Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,5%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 0,3%.
Всупереч регіональній тенденції, індекс Hang Seng Гонконгу у вівторок знизився на 0,2%.
Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,5%.
У сфері торгової політики ринки продовжували боротися з новими загрозами щодо мит від президента Трампа.
Він попередив про підвищення мит на імпорт з Індії через закупівлі російської нафти, додавши ще один шар невизначеності на ринки, які вже стикаються з радикальними торговими заходами, оголошеними минулого тижня.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 у вівторок зріс на 0,2%.
Тим часом Комітет з монетарної політики Резервного банку Індії (РБІ) в понеділок розпочав триденне засідання, рішення за результатами якого буде оприлюднено 6 серпня.
Ринки очікують, що центральний банк збереже облікову ставку на рівні 5,50% після попереднього зниження на 0,5% у червні. У червні центральний банк зайняв нейтральну позицію, давши зрозуміти, що майбутні зниження ставок залежатимуть від нових економічних даних.
З огляду на уповільнення загальної інфляції, РБІ має можливість знову знизити ставки, але завдяки стійкому економічному зростанню в першому кварталі та глобальній невизначеності щодо мит центральний банк може залишити ставки без змін.
«З огляду на те, що реальні ставки все ще залишаються високими, ми продовжуємо очікувати зниження на 25 базисних пунктів у четвертому кварталі цього року», - зазначили аналітики ING у нещодавній записці.
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