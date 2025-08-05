Долар слабшає через зростання ймовірності зниження ставок і невизначеність щодо мит

У вівторок долар США коливався, оскільки зростання ймовірності зниження ставок Федеральною резервною системою США негативно вплинуло на настрої інвесторів, які оцінювали більш широкий економічний вплив мит, введених США минулого тижня.

Долар залишався під тиском після опублікування в п'ятницю звіту про зайнятість у США, який показав тріщини на ринку праці, що спонукало трейдерів швидко врахувати зниження ставок у наступному місяці.

Звільнення президентом США Дональдом Трампом високопоставленого чиновника з питань статистики та відставка губернатора Федеральної резервної системи Адріани Куглер також посилили занепокоєння на ринку, що призвело до різкого падіння долара в п'ятницю.

Американська валюта стабілізувалася в понеділок, але вранці у вівторок знову ослабла. Євро коштував 1,1579 долара, а фунт стерлінгів - 1,3298 долара.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших валют, становив 98,688 після досягнення тижневого мінімуму на початку сесії.

За даними інструменту CME FedWatch, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС на наступному засіданні у вересні в 94,4%, порівняно з 63% тижнем раніше.

Goldman Sachs очікує, що ФРС з вересня здійснить три послідовних зниження на 25 базисних пунктів, а якщо в наступному звіті рівень безробіття продовжить зростати, можливе зниження на 50 базисних пунктів.

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в понеділок, що з огляду на все більше доказів того, що ринок праці в США слабшає, і відсутність ознак стійкої інфляції, спричиненої митами, наближається час для зниження ставок.

«Я була готова почекати ще один цикл, але не можу чекати вічно», - сказала Дейлі.

Тим часом увага залишається зосередженою на невизначеності щодо мит після того, як минулого тижня Трамп ввів нові мита для десятків країн, що посилило побоювання щодо стану світової економіки.

Японська єна дещо зміцнилася до 146,95 за долар після того, як протокол червневого засідання з питань політики показав, що кілька членів правління Банку Японії заявили, що центральний банк розгляне можливість відновлення підвищення процентних ставок, якщо торговельні суперечки будуть деескальовані.

Швейцарський франк залишався стабільним на рівні 0,8081 за долар після падіння на 0,5% на попередній сесії, оскільки Швейцарія готувалася зробити «більш привабливу пропозицію» в торгових переговорах з Вашингтоном, щоб уникнути 39% мита США на швейцарські товари, яке загрожує завдати удару по її економіці, орієнтованій на експорт.

Проте довгостроковий вплив мит залишається невизначеним, і трейдери готуються до волатильності.

«Це буде схоже на пандемію, ми всі очікуємо, що тимчасовий вплив на ланцюги поставок відбудеться дуже швидко», - сказав Родріго Катріл, валютний стратег Національного банку Австралії в Сіднеї.

«Ймовірно, знадобиться від шести місяців до року, щоб побачити, де саме ми опинимося і хто вийде переможцем, а хто програє в результаті всього цього».

Що стосується інших валют, австралійський долар подорожчав на 0,11% до 0,64736 долара, а новозеландський долар - на 0,11% до 0,5914 долара.

«Ми все ще вважаємо, що долар буде падати», - сказав Катріл, маючи на увазі американський долар.

«Хоча глобальне зростання означає, що валюти, які сприяють зростанню, такі як азіатські валюти та австралійський долар, будуть мати труднощі, у долара США є інші структурні динаміки, де політика є негативною для долара».