Індекси США продемонстрували найбільше щоденне зростання з 27 травня, відновившись після п'ятничного розпродажу

Усі три основні фондові індекси США продемонстрували найбільше щоденне зростання з 27 травня в понеділок, оскільки інвестори шукали вигідні пропозиції після розпродажу на попередній сесії та збільшили бети на зниження процентної ставки у вересні після п'ятничних даних про зайнятість, які виявилися гіршими за очікувані.

Акції Tesla подорожчали на 2,2% після того, як виробник електромобілів надав генеральному директору Ілону Маску 96 мільйонів акцій на суму близько 29 мільярдів доларів.

Розпродаж у п'ятницю відбувся після оприлюднення невтішних даних про зайнятість у липні, які супроводжувалися різким переглядом у бік зниження показників за травень і червень.

«Сьогодні спостерігається лише невелике зростання покупок. Це є досить здоровим знаком того, що люди шукають можливість вступити в гру», - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень та кількісних стратегій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Це трохи турбує в тому сенсі, що ринок праці... безумовно виглядає слабкішим, ніж очікували люди. Дещо компенсує це відновлення очікувань щодо зниження ставок. Існує висока ймовірність, що у вересні ми отримаємо зниження».

За даними CME Fedwatch, ймовірність зниження ставок у вересні зараз становить близько 84%. Учасники ринку очікують щонайменше два зниження на чверть процентного пункту до кінця цього року.

Індекси S&P 500 і Nasdaq нещодавно досягли низки рекордних максимумів.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 585,06 пунктів, або 1,34%, до 44 173,64, індекс S&P 500 зріс на 91,93 пункти, або 1,47%, до 6 329,94, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 403,45 пункти, або 1,95%, до 21 053,58.

Інвестори все ще обговорювали звільнення президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю голови Бюро статистики праці Еріки МакЕнтарфер, яку він звинуватив у фальсифікації даних про зайнятість.

Також у п'ятницю несподівано подала у відставку голова ФРС Адріана Куглер, що може відкрити шлях для змін з боку Трампа. Трамп тисне на ФРС, щоб вона знизила ставки.

На торговому фронті Трамп заявив у понеділок, що він суттєво підвищить мита на товари з Індії через її закупівлі російської нафти, тоді як Нью-Делі заявило, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів і назвало дії президента США «невиправданими».

Сезон звітності за другий квартал у США добігає кінця, але інвестори все ще з нетерпінням чекають на звіти цього тижня від таких компаній, як Walt Disney.

Серед акцій, що подорожчали в понеділок, Spotify подорожчав на 5%, оскільки музична стрімінгова платформа оголосила про плани підвищити щомісячну ціну преміум-підписки для окремих ринків з вересня.

Joby Aviation підскочила на 18,8% після того, як компанія заявила, що придбає пасажирський бізнес компанії Blade Air Mobility, що займається спільними польотами на вертольотах, за суму до 125 мільйонів доларів. Акції Blade Air подорожчали на 17,2%.

Серед компаній, акції яких подешевшали, акції класу А BerkshireHathaway Уоррена Баффета впали на 2,7%, оскільки інвестори сприйняли списання в розмірі 3,8 млрд доларів і падіння квартального операційного прибутку, про які компанія повідомила в суботу.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 4,48 до 1. На NYSE було зафіксовано 136 нових максимумів і 51 новий мінімум.

На біржі Nasdaq 3487 акцій подорожчали, а 1090 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 3,2 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,05 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,37 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.