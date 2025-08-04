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Долар США зміцнюється до євро, стабільний до фунта та єни

15:54 04.08.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро на торгах у понеділок, стабільний у парі з фунтом стерлінгів і єною.

Американська валюта різко подешевшала минулої п'ятниці після виходу статданих, що показали охолодження ринку праці США, а також посилення спаду активності у виробничому секторі.

Президент США Дональд Трамп звільнив главу Бюро статистики Мінпраці Еріку МакЕнтарфер слідом за виходом статданих у п'ятницю. Він звинуватив МакЕнтарфер, призначену попереднім президентом США Джо Байденом, у фальсифікації статистики щодо зайнятості.

У неділю Трамп повідомив журналістам, що висуне кандидата на посаду нового глави Бюро статистики, а також на посаду наступного глави Федеральної резервної системи (ФРС) найближчими днями. Трамп постійно критикує нинішнього главу Федрезерву Джерома Павелла, вимагаючи від нього зниження базової процентної ставки. Американський ЦБ утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, трейдери оцінюють у 83,5% шанси на її зниження на 25 базисних пунктів у вересні, за даними FedWatch.

Пара євро/долар за даними на 15:10 кч у понеділок торгується на рівні $1,1564 порівняно з $1,1589 на закриття попередньої сесії. У п'ятницю євро подорожчав на 1,5% у парі з доларом.

Тиск на європейську валюту чинило зниження випереджального індексу оптимізму інвесторів у єврозоні, який розраховує Sentix. Значення серпневого індексу зменшилося до мінус 3,7 пункту з липневих 4,5 пункту.

"Інвесторів не вразили умови торговельної угоди ЄС і США", - зазначив керуючий директор Sentix Манфред Гюбнер.

За його словами, інвестори ставлять під сумнів здатність єврозони вийти з економічної стагнації, оскільки тиск на галузі, орієнтовані на експорт, імовірно, збільшуватиметься.

Курс фунта до долара становить $1,3284 проти $1,3280 за підсумками торгів 1 серпня, коли фунт зміцнився на 0,6%. Увага трейдерів спрямована на засідання Банку Англії, підсумки якого буде підбито в четвер. Ринок очікує від британського ЦБ зниження базової ставки на 25 б. п. з поточного рівня 4,25% річних.

Курс долара до єни становить 147,36 єни проти 147,41 єни в п'ятницю. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1809 юаня порівняно з 7,1920 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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