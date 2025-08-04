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Фондові індекси Європи зростають після падіння наприкінці минулого тижня
13:06 04.08.2025 |
Європейські фондові індекси в понеділок показують позитивну динаміку, відновлюючись після сильного падіння наприкінці минулого тижня.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:25 EET збільшився на 0,7% - до 539,53 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 виріс на 0,5%, німецький DAX - на 1,3%, французький CAC 40 - на 1%. Італійський FTSE MIB додав 1,7%, іспанський IBEX 35 - 1,3%.
У Британії дорожчають акції банків, зокрема Lloyds Banking (+7,3%), NatWest (+2,2%), Barclays (+2,1%). Папери Antofagasta додали в ціні 2% на тлі зростання вартості міді.
У Німеччині до числа лідерів зростання входять представники фінансової галузі, зокрема Allianz (+2,6%), Deutsche Bank (+2,4%), Commerzbank (+2,2%), Munich Re (+2%).
Один з найбільших у світі виробників окулярів EssilorLuxottica оголосив про купівлю бельгійської Automation & Robotics, яка випускає обладнання для контролю якості лінз. Ціна акцій EssilorLuxottica зростає на 0,4% на торгах у Парижі.
Котирування паперів Mercedes-Benz піднімаються на 0,2% попри те, що міжнародне рейтингове агентство S&P змінило прогноз рейтингу німецького автовиробника на "негативний", підтвердивши сам рейтинг на рівні "А-1".
Вартість нафтогазовидобувних компаній BP Plc і TotalEnergies піднялася на 1,4% і 0,9% відповідно, тоді як папери Shell подешевшали на 0,4% і Equinor на 0,7%.
Тим часом швейцарський ринок акцій, який не працював у п'ятницю через свято, показує негативну реакцію у відповідь на новину про введення США імпортних мит у розмірі 39% для товарів зі Швейцарії. Місцевий індекс SMI знизився на 0,5%.
Котирування паперів виробника будівельних матеріалів Holcim опустилися на 0,3%, фармацевтичної Novartis - на 0,5%, тих, що випускають шоколад Barry Callebaut і Lindt - на 2,7% і 1,3% відповідно.
Ціна акцій виробників годинників Swatch Group і Richemont зменшилася на 0,5% і 1%. Зміцнення курсу франка і скорочення глобального попиту вже чинили сильний тиск на експортний ринок годинників, який у 2024 році оцінювали в 26 млрд франків ($32,8 млрд), і нові мита завдадуть додаткового удару, вважають експерти.
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