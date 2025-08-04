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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8270 грн/$1
12:37 04.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 серпня 2025 року.
|Показник
|01.07.2025
|04.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7359
|41.8270
|0.22
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 серпня - 41,7644 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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