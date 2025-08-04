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АНАЛІТИКА

Золото піддається фіксації прибутку після ралі на даних по зайнятості в США

08:05 04.08.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото знизилися в понеділок, оскільки інвестори фіксували прибуток після різкого зростання на попередній сесії після слабших, ніж очікувалося, даних по зайнятості в США, які посилили очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні.

О 04:29 EET спотове золото втратило 0,3% до $3 354,17 за унцію. У п'ятницю злиток подорожчав більш ніж на 2%. Однак ф'ючерси на американське золото зросли на 0,2% до $3 407,10.

"Золото консервативно розпочало тиждень після п'ятничного стрибка цін. Поєднання фіксації прибутку і стабілізації долара призвело до незначного ослаблення золота на початку тижня", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.

Азійські ринки слідували за Волл-стріт, оскільки побоювання за економіку США повернулися з новою силою, спонукаючи інвесторів закладати в ціну майже стовідсоткове зниження ставки у вересні і підриваючи курс долара.

Минулого тижня зростання зайнятості в США сповільнилося більше, ніж очікувалося в липні: кількість робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилася на 73 000 робочих місць минулого місяця, після того, як в червні вона зросла на 14 000, згідно з даними Бюро трудової статистики Міністерства праці. Це відродило надії на зниження ставки ФРС у вересні, і зараз ринки оцінюють цю ймовірність у 81%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Мита, які президент США Дональд Трамп ввів минулого тижня проти десятків країн, швидше за все, залишаться в силі, а не будуть знижені в рамках переговорів, що тривають, заявив торговий представник США Джеймісон Грір в коментарях, що вийшли в ефір в неділю.

«Але оскільки Трамп знову став на стежку митної війни, а слабкий звіт по зайнятості в США збільшує шанси на зниження ставки FOMC у вересні, будь-які відкати на ринку дорогоцінного металу можуть бути неглибокими», - додав Уотерер.

Золото, яке традиційно вважається активом-прихистком під час політичної та економічної невизначеності, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.

Спотове срібло впало на 0,6% до 36,80 доларів за унцію, платина подешевшала на 0,6% до 1 307,02 доларів, а паладій - на 0,9% до 1 197,76 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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