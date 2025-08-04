Фінансові новини
- |
- 04.08.25
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Акції в Азії різноспрямовані на тлі митних коливань. Японія падає на слабких даних по зайнятості в США
07:28 04.08.2025 |
Фондові ринки Азії торгувалися змішано в понеділок, коли японський Nikkei впав, слідуючи за падінням Волл-стріт через слабкий звіт по зайнятості в США, в той час як інші регіональні індекси демонстрували обмежений рух, оскільки інвестори оцінювали наслідки нещодавно оголошених американських мит.
У п'ятницю індекси Волл-стріт знизилися, зазнавши різких тижневих втрат, оскільки нещодавні торгові мита, оголошені президентом Дональдом Трампом, налякали інвесторів, а слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі викликали занепокоєння щодо економічного зростання.
Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах в понеділок.
Міністерство праці США повідомило в п'ятницю, що кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі в липні зросла лише на 73 000, що значно нижче очікувань, в той час як травневі і червневі показники зайнятості були різко переглянуті в бік зниження.
Рівень безробіття зріс до 4,2% з 4,1%.
Ці слабші, ніж очікувалося, дані підживлюють широкі бети на зниження ставки Федеральним Резервом у вересні.
Долар різко знизився, оскільки дохідність впала, що сприяло зміцненню єни.
Пара USD/JPY впала більш ніж на 2% в п'ятницю. У понеділок вона торгувалася трохи вище.
Посилення єни стало важким тягарем для японських експортерів і обмежило зростання індексу Nikkei 225, який у понеділок втратив понад 2%, знищивши більшу частину скромного відновлення минулого тижня.
Минулого тижня президент Трамп своїм указом запровадив нові мита в розмірі від 10% до 41% на імпорт з десятків країн, зокрема Канади, Бразилії, Індії та Тайваню.
Ці зміни підвищили середню ставку мит у США приблизно до 18%, що є найвищим показником з 1930-х років, і спричинили волатильність на світових фондових ринках. Кілька азіатських ринків, особливо експортерів, опинилися під тиском після цієї заяви.
Китайські ринки були приглушені в п'ятницю після різких втрат на попередній сесії. Індекс Shanghai Composite мало змінився, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.
Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2% в понеділок.
Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,3%, а сінгапурський Straits Times Index виріс на 0,7%.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7% після падіння майже на 4% в п'ятницю. Минулого тижня нові пропозиції міністерства фінансів розкрили плани щодо збільшення податків на прибуток та інвестиції.
У той же час ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 виросли в понеділок на 0,1%. Цього тижня відбудеться засідання Резервного банку Індії, рішення по процентній ставці буде прийнято в середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський через рік призначив командувача Повітряних сил. Ним став 60-річний Герой України
|Трамп перекидає дві атомні субмарини через погрози Медведєва
|Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк
|Свириденко анонсувала конкурс на нового керівника Митниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи зростають після падіння наприкінці минулого тижня
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8270 грн/$1
|Ощадбанк надав гарантії на 837 млн євро для угоди з Нідерландами на виробництво дронів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.08.25
|За тиждень Нацбанк продав 640 мільйон доларів
|Золото піддається фіксації прибутку після ралі на даних по зайнятості в США
|Акції в Азії різноспрямовані на тлі митних коливань. Японія падає на слабких даних по зайнятості в США
Бізнес
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
|Сервіс UpWork почав розблоковувати акаунти українських користувачів, - Федоров
|Китай звинуватив Nvidia у створенні бекдору у ШІ-чіпах H20
|Майже половина коду, згенерованого ШІ, містить вразливості — Veracode
|Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року