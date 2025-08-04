Акції в Азії різноспрямовані на тлі митних коливань. Японія падає на слабких даних по зайнятості в США

Фондові ринки Азії торгувалися змішано в понеділок, коли японський Nikkei впав, слідуючи за падінням Волл-стріт через слабкий звіт по зайнятості в США, в той час як інші регіональні індекси демонстрували обмежений рух, оскільки інвестори оцінювали наслідки нещодавно оголошених американських мит.

У п'ятницю індекси Волл-стріт знизилися, зазнавши різких тижневих втрат, оскільки нещодавні торгові мита, оголошені президентом Дональдом Трампом, налякали інвесторів, а слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі викликали занепокоєння щодо економічного зростання.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах в понеділок.

Міністерство праці США повідомило в п'ятницю, що кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі в липні зросла лише на 73 000, що значно нижче очікувань, в той час як травневі і червневі показники зайнятості були різко переглянуті в бік зниження.

Рівень безробіття зріс до 4,2% з 4,1%.

Ці слабші, ніж очікувалося, дані підживлюють широкі бети на зниження ставки Федеральним Резервом у вересні.

Долар різко знизився, оскільки дохідність впала, що сприяло зміцненню єни.

Пара USD/JPY впала більш ніж на 2% в п'ятницю. У понеділок вона торгувалася трохи вище.

Посилення єни стало важким тягарем для японських експортерів і обмежило зростання індексу Nikkei 225, який у понеділок втратив понад 2%, знищивши більшу частину скромного відновлення минулого тижня.

Минулого тижня президент Трамп своїм указом запровадив нові мита в розмірі від 10% до 41% на імпорт з десятків країн, зокрема Канади, Бразилії, Індії та Тайваню.

Ці зміни підвищили середню ставку мит у США приблизно до 18%, що є найвищим показником з 1930-х років, і спричинили волатильність на світових фондових ринках. Кілька азіатських ринків, особливо експортерів, опинилися під тиском після цієї заяви.

Китайські ринки були приглушені в п'ятницю після різких втрат на попередній сесії. Індекс Shanghai Composite мало змінився, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2% в понеділок.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,3%, а сінгапурський Straits Times Index виріс на 0,7%.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7% після падіння майже на 4% в п'ятницю. Минулого тижня нові пропозиції міністерства фінансів розкрили плани щодо збільшення податків на прибуток та інвестиції.

У той же час ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 виросли в понеділок на 0,1%. Цього тижня відбудеться засідання Резервного банку Індії, рішення по процентній ставці буде прийнято в середу.