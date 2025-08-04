Долар стабілізується після падіння, оскільки інвестори очікують неминучих скорочень ФРС

Долар трохи виріс в понеділок після того, як невтішний звіт про зайнятість в США і звільнення президентом Дональдом Трампом високопоставленого чиновника з питань праці приголомшили інвесторів і змусили їх збільшити бети на неминуче зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС).

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що зростання зайнятості в США в липні виявилося нижчим за очікування, а кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі за попередні два місяці була переглянута в бік зниження на 258 000 робочих місць, що свідчить про різке погіршення умов на ринку праці.

Нагнітаючи ситуацію на ринках, Трамп того ж дня звільнив комісара Бюро трудової статистики Еріку МакЕнтарфер, звинувативши її у фальсифікації даних про кількість робочих місць.

Несподівана відставка голови ФРС Адріани Куглер також відкрила Трампу можливість вплинути на центральний банк набагато раніше, ніж очікувалося. Трамп був у суперечці з ФРС через те, що вона не знизила відсоткові ставки раніше.

Шквал подій завдав одного-двох ударів по долару, який у п'ятницю впав більш ніж на 2% проти єни і приблизно на 1,5% проти євро.

У понеділок долар відновив частину своїх втрат проти японської валюти, торгуючись на 0,14% вище на рівні 147,60 єни. Тим не менш, він впав приблизно на 3 єни від свого піку в п'ятницю.

Євро впав на 0,2% до $1,1560, а фунт стерлінгів - на 0,1% до $1,3263.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,2% до 98,86 після падіння в п'ятницю більш ніж на 1%.

"Реакція ринку на події п'ятничного вечора була швидкою і рішучою, - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG. "Акції та долар США впали разом з прибутковістю".

Дворічна прибутковість казначейських облігацій впала в понеділок до тримісячного мінімуму в 3,6590%, оскільки трейдери значно збільшили бети на зниження ставки ФРС у вересні, в той час як прибутковість 10-річних облігацій коливалася біля місячного мінімуму на рівні 4,2060%.

Ринки зараз оцінюють більш ніж у 95% ймовірність того, що ФРС знизить ставки наступного місяця через слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості, причому до грудня очікується зниження ставок більш ніж на 63 базисних пункти.

"Ми переносимо наш базовий прогноз щодо зниження ставки FOMC на 25 б.п. на вересень", - сказав Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie Group.

"Хоча ми не бачимо подальшого значного послаблення на ринку праці, результати цього звіту, ймовірно, змістять оцінку FOMC балансу ризиків у бік погіршення".

В інших валютах, австралійський долар знизився на 0,17% до $0,6465 після зростання на 0,8% в п'ятницю проти слабшого долара США. Новозеландський долар знизився на 0,24% до $0,5905.

Швейцарський франк востаннє мало змінився на рівні 0,8041 за долар.

Швейцарія була приголомшена в п'ятницю після того, як Трамп обрушив на країну одні з найвищих мит в рамках свого глобального торгового перезавантаження, а галузеві асоціації попередили про те, що десятки тисяч робочих місць опинилися під загрозою.