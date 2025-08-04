Американські індекси впали через нові мита та слабкі дані про зайнятість

Американські акції впали в п'ятницю, а індекс S&P зазнав найбільшого денного падіння за останні два місяці, оскільки нові американські мита на десятки торгових партнерів і несподівано слабкий звіт про зайнятість спричинили тиск на продаж.

На акції також вплинуло падіння акцій Amazon.com на 8,3% після того, як компанія опублікувала квартальні результати, але не змогла виправдати високі очікування щодо свого підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services.

За кілька годин до закінчення терміну дії мит у п'ятницю президент Дональд Трамп підписав указ про введення мит на американський імпорт з таких країн, як Канада, Бразилія, Індія та Тайвань, в рамках свого останнього раунду мит, коли країни намагалися знайти шляхи для досягнення кращих умов.

Ще більше підірвали довіру до економічної картини дані, які показали, що в липні зростання робочих місць в США сповільнилося більше, ніж очікувалося, а звіт за попередній місяць був переглянутий в бік зниження, що вказує на те, що ринок праці може дати тріщину.

Звіт значно підвищив очікування того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на своєму вересневому засіданні.

"Цей звіт не можна прикрасити. Показники попередніх місяців були переглянуті значно нижче, оскільки ринок праці перебував у стані стагнації", - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management у Меномоні-Фоллз, штат Вісконсин.

"Минулого року ФРС схибив, не знизивши ставку в липні, тому на наступному засіданні вони зробили скорочення, щоб надолужити згаяне. Швидше за все, їм доведеться зробити те ж саме цього року".

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ринкові очікування того, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні, склали 86,5%, в порівнянні з 37,7% на попередній сесії.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 542,40 пункти, або 1,23%, до 43 588,58, S&P 500 - на 101,38 пункти, або 1,60%, до 6 238,01, а Nasdaq Composite - на 472,32 пункти, або 2,24%, до 20 650,13.

S&P 500 зафіксував найбільше одноденне падіння у відсотках з 21 травня, а Nasdaq зазнав найбільшого денного падіння у відсотках з 21 квітня.

За тиждень S&P 500 впав на 2,36%, Nasdaq - на 2,17%, а Dow - на 2,92%.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху на Волл-стріт, закрився зростанням на 3,66 пункти на позначці 20,38, що є найвищим показником з 20 червня.

Найбільше падіння Dow, S&P 500 та Nasdaq спричинила компанія Amazon, яка підштовхнула індекс споживчих настроїв до падіння майже на 3,6%, що стало найгіршим показником серед 11 основних секторів S&P 500.

Також відзвітувала про прибутки компанія Apple, яка втратила 2,5% після того, як опублікувала прогноз доходів у поточному кварталі, що значно перевищив оцінки Волл-стріт, але генеральний директор Тім Кук попередив, що американські мита додадуть $1,1 млрд витрат за цей період.

Акції ненадовго продовжили зниження після того, як Трамп заявив, що наказав звільнити комісара Бюро трудової статистики США Еріку Л. МакЕнтарфер після публікації даних про зайнятість.

«(Трамп), схоже, не був розчарований останніми п'ятьма звітами про зайнятість», - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth, Бостон, зазначивши, що звільнення було нетиповим.

«Я думаю, що це явно те, що відбувається в диктаторських режимах, а не в демократіях».

Федеральна резервна система заявила, що голова Адріана Куглер достроково йде у відставку і залишить центральний банк 8 серпня, що дозволить президенту Дональду Трампу обрати нового голову, оскільки він нещодавно посилив тиск на голову Джерома Пауелла з вимогою знизити процентні ставки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,17 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі (Nasdaq) - в співвідношенні 2,69 до 1.

Індекс S&P 500 показав вісім нових 52-тижневих максимумів і 29 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів і 202 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,51 мільярдів акцій, порівняно з 18,44 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.