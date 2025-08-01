Частка NPL у банківському секторі у липні скоротилася до 27,0% - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом липня скоротиласяна 0,9 відсоткового пункту (в.п.) - до 27,0%, повідомив Національний банк України на сайті.

"Поточна частка NPL близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року - на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в пресрелізі НБУ в пʼятницю.

Регулятор нагадав, що у перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%.

Ключовим чинником зниження частки NPL у першому півріччі 2025 року Нацбанк вважає нарощення обсягу нових якісних кредитів: валовий кредитний портфель банківської системи зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3%, - до 1,432 трлн грн.

При цьому за цей період частка NPL серед фізичних осіб зменшилася на 1,5 в.п. - до 14,0%, а серед бізнес-клієнтів - на 3,5 в.п., до 35,5%.

Зниження частки NPL спостерігалося в усіх групах банків: у приватних українських банках вона скоротилася до 9,9%, у банках з іноземним капіталом - до 9,5%, а в державних банках - до 38,5%. Якщо не враховувати борги колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків, частка непрацюючих кредитів становила 21,6% у державних банках і 16,1% у банківській системі загалом.