Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

Чистий попит населення України на готівковий долар у другому кварталі 2025 року різко знизився - до $0,1 млрд із $1,9 млрд у першому кварталі, тоді як загальний попит на готівкову валюту - до $0,8 млрд з $2,8 млрд, свідчать дані інфляційного звіту НБУ за липень.

У ньому зазначається, що покращення курсових очікувань домогосподарств як на початку року, так і в середньому за другий квартал у поєднанні з відносною стабільністю гривні до долара та зростанням дохідності гривневих інструментів стримувало попит на готівкову валюту.

Сезонні чинники теж підтримували пропозицію готівкової іноземної валюти. Крім того, завдяки пом'якшенню низки валютних обмежень для бізнесу з боку НБУ частина "сірого" попиту, ймовірно, перейшла з готівкового в безготівковий сегмент.

"У результаті обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням скоротився до $0,8 млрд у другому кварталі 2025 року з $2,8 млрд у першому кварталі 2025 року", - коментує НБУ.

Крім того, за його даними, у квітні-червні 2025 року щомісячний чистий попит на готівкову іноземну валюту впав до найнижчого рівня з жовтня 2023 року - в середньому $0,3 млрд. Для порівняння: у той самий період 2024 року він становив у середньому $0,8 млрд, а в січні 2025 року - $1,3 млрд.

"Натомість у безготівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту в другому кварталі 2025 року зріс", - йдеться у звіті.

Зростання імпорту в другому кварталі 2025 року Національний банк пояснює кількома чинниками. По-перше, суттєво зросли закупівлі промислового й сільськогосподарського обладнання, а також імпорт легкових авто на тлі очікуваного відновлення оподаткування електромобілів із 1 січня 2026 року. По-друге, збільшився імпорт металопродукції, ймовірно, для відновлення інфраструктури. Крім того, зріс енергетичний імпорт: державні компанії накопичували запаси газу до опалювального сезону 2025-2026 рр., а металургійні підприємства імпортували вугілля.