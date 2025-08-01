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SEC запустила Project Crypto для реформи ринку цифрових активів у США

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про старт Project Crypto - масштабної ініціативи з модернізації нормативної бази для цифрових активів. Глава SEC Пол Аткінс представив план під час виступу у Вашингтоні. Він підкреслив, що метою проєкту є реалізація курсу президента Дональда Трампа щодо перетворення США на глобальний центр криптоекономіки.

Project Crypto запустять на основі рекомендацій Президентської робочої групи з цифрових ринків. Він передбачає оновлення правил, усунення правових невизначеностей і підтримку інновацій у сфері Web3.

Зрозумілі правила для ринку

SEC має намір переглянути застарілі підходи до визначення та регулювання криптоактивів. Один із ключових кроків - розробка критеріїв для класифікації токенів. На думку Аткінса, агентство і представники ринку повинні чітко розуміти, в яких випадках вони визначаються як цінні папери, цифрові товари, колекційні активи або стейблкоїни.

«Я доручив співробітникам Комісії розробити чіткі керівні принципи, які учасники ринку зможуть використовувати для визначення того, чи є криптоактив цінним папером, чи об'єктом інвестиційного контракту», - заявив глава агентства.

Особливу увагу приділено створенню нормативної бази для розподілу токенів усередині США, включно з ICO, аірдропами та токенізованими акціями. Метою є виключення необхідності виводити проєкти за кордон через невизначеність у правовому статусі активів.

Свобода вибору і суперзастосунки

SEC планує розширити можливості учасників ринку у виборі кастодіальних і торгових рішень. Комісія оновить правила регулювання щодо зберігання цифрових активів, включно з визнанням права на самостійне заощадження в особистих гаманцях.

У рамках Project Crypto також розглядається концепція супераппів. Йдеться про застосунки, які можуть поєднувати торгівлю криптовалютами, токенами, традиційними цінними паперами, а також послуги зі стейкінгу та кредитування - при цьому діючи на основі однієї ліцензії.

«Ніщо у федеральних законах про цінні папери не забороняє зареєстрованим у SEC торгівельним майданчикам листити інструменти, не пов'язані з цінними паперами, на своїх платформах сьогодні, і я доручив співробітникам Комісії розробити подальші рекомендації та пропозиції, щоб у кінцевому підсумку зробити це бачення суперзастосунку реальністю», - заявив Аткінс.

Простір для DeFi та нових моделей

Для підтримки індустрії SEC має намір адаптувати правила до реалій децентралізованих систем. Зокрема, планується створення рамок, що визнають як централізовані, так і децентралізовані моделі - включно з DeFi-протоколами та автоматизованими маркетмейкерами.

Додатково обговорюється введення «інноваційного виключення». Воно дасть змогу компаніям запускати нові продукти без повного регуляторного навантаження за дотримання базових умов. Аткінс підкреслив, що в центрі уваги має бути не формальна сумісність із минулим, а практична життєздатність рішень.

За словами глави SEC, Project Crypto стане частиною широкої стратегії з повернення криптобізнесу в США. Ухвалений раніше GENIUS Act зафіксував рамки регулювання стейблкоїнів, а до 2025 року очікується ухвалення нового ринкового законодавства. У Комісії обіцяють, що оновлені правила сприятимуть не обмеженню, а розкриттю потенціалу цифрових ринків у США.

SEC запустила Project Crypto для реформи ринку цифрових активів у США
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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