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Європейські індекси падають наприкінці тижня
13:50 01.08.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи різко знижуються в п'ятницю.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:01 EET впав на 1,24% - до 539,36 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,48%, німецький DAX - 1,66%, французький CAC 40 - 1,89%, італійський FTSE MIB - 1,69%, іспанський IBEX 35 - 0,8%.
Негативним фактором для світових фінансових ринків у п'ятницю стала новина про те, що напередодні ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, що встановлює мита від 10% до 41% для різних торгових партнерів США. Зокрема, мито на імпорт зі Швейцарії становитиме 39%.
Крім того, Трамп розіслав листи главам 17 фармацевтичних компаній, включно з Novo Nordisk і Sanofi, вимагаючи зниження цін на ліки в Штатах. Акції Novo Nordisk падають на 4,6%.
Як стало відомо в п'ятницю з попередніх даних, споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 2% у річному вираженні, як і в червні. Аналітики в середньому очікували уповільнення зростання до 1,9%, за даними Trading Economics.
Тим часом фінальне значення липневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 49,8 пункту порівняно з 49,5 пункту в червні. Остаточна оцінка збіглася з попередньою і вказала на найповільніший спад активності в секторі з липня 2022 року.
Промисловий PMI у Німеччині підвищився до 49,1 проти 49 пунктів, у Франції - до 48,2 з 48,1 пункту, в Італії - до 49,8 з 48,4 пункту, в Іспанії - до 51,9 з 51,4 пункту.
Найрізкіше зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють акції французької компанії Teleperformance, що падають на 17,9%.
Найактивніше зростання показують папери виробника алкогольних напоїв Davide Campari Milano, що підскочили на 7,4%. Італійська компанія відзвітувала про зростання скоригованого прибутку на 2,9% у другому кварталі, до 352 млн євро, при середньому прогнозі в 326 млн євро.
Акції Melrose Industries подорожчали на 7%. Постачальник компонентів для аерокосмічної промисловості збільшив скоригований операційний прибуток у першому півріччі на 26%, до 310 млн фунтів ($407,6 млн).
Ціна паперів Bayer AG піднімається на 4,3%. Німецький хімічний і фармацевтичний концерн поліпшив прогнози для річних показників виручки і прибутку.
Ринкова вартість International Consolidated Airlines Group S.A. опускається на 1,8%, хоча європейський авіаконцерн збільшив операційний прибуток у другому кварталі 2025 року на 35%, виручку - на 7%.
Капіталізація Daimler Truck Holding AG падає на 5,3% після того, як німецький виробник вантажівок у другому кварталі скоротив чистий прибуток і виручку, а також погіршив прогнози через скорочення продажу.
Котирування акцій AXA опускаються на 6,5%. Французька страхова компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 3,92 млрд євро в січні-червні 2025 року проти 4,02 млрд євро за той самий період роком раніше, показник виявився гіршим за прогнози ринку.
Ціна паперів Engie знижується на 2,4% на новині, що французька енергетична компанія скоротила показник EBIT у січні-червні на 9,4%, до 5,1 млрд євро.
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