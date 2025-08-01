Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування - звіт НБУ

Облікова ставка Національного банку України (НБУ) на рівні 15,5% підтримала попит на гривневі інструменти: у другому кварталі депозити фізичних осіб зросли на 6,6%, ОВДП - на 15%, кредити бізнесу - на 4,9%, кредити населення - на 7,0%.

Як йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року, впровадження тримісячних депозитних сертифікатів активізувало нецінову конкуренцію банків за кошти вкладників: більшість фінустанов запровадила акційні пропозиції та посилила рекламні кампанії. Висока дохідність гривневих інструментів й очікування її подальшого збереження загалом підтримують підвищений попит населення на строкові депозити.

Водночас у другому кварталі 2025 року всі групи банків активно залучали кошти: обсяг гривневих депозитів фізичних осіб на строк понад три місяці зріс на 6,6% кв/кв, або на 17,4 млрд грн. Найбільший показник демонстрували банки з приватним капіталом завдяки вищим ставкам і активнішому залученню невеликих гравців у червні.

"Завдяки відсутності оподаткування реальна дохідність ОВДП залишається вищою, ніж за депозитами", - прокоментував НБУ.

Крім того, згідно зі звітом, зростанню попиту населення на ОВДП сприяє їх реальна дохідність, яка завдяки відсутності оподаткування перевищує дохідність депозитів: у другому кварталі гривневий портфель державних облігацій у власності фізосіб зріс на 15% кв/кв, або на 6,7 млрд грн. Зростання фінансової обізнаності та навичок використання цього інструменту посилює його значення як засобу заощаджень і підвищує конкуренцію банків за строкові депозити.

"Ставки за новими кредитами бізнесу загалом зросли незначно і залишаються на доковідному рівні", - йдеться у документі.

Як наслідок залишки гривневих кредитів нефінансові корпорації (НФК)зросли на 4,9% кв/кв, а темпи зростання чистих кредитів бізнесу впродовж останніх місяців сягали близько 30% у річному вимірі.

Активно нарощують портфелі всі групи банків, водночас частка субсидійованих кредитів у структурі гривневих позик бізнесу вже зменшилася до менш ніж третина.

"Кредитування населення також зростає стабільними темпами - 7,0% кв/кв. Однак це відбувається майже повністю за рахунок споживчих кредитів", - додав НБУ.

Як повідомлялось, 24 липня 2025 року правління Нацбанку ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.