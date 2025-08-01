Золото прямує до тижневих втрат через зміцнення долара

Ціни на золото в п'ятницю торгуються без змін, але перебувають на шляху до тижневих втрат, оскільки тиск від зміцнення долара переважав підтримку від торгової невизначеності, спричиненої митами США.

О 06:24 EET спотове золото стабілізувалося на рівні 3292,18 доларів за унцію. Золото в злитках подешевшало на 1,3% за цей тиждень.

Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,2% до 3342,10 доларів.

Індекс долара досяг найвищого рівня з 29 травня, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

«Золото вже близько двох місяців перебуває в діапазоні від 3250 до 3450 доларів, і ми бачимо, що воно рухається до нижньої межі діапазону і, можливо, проб'є її», - сказав аналітик Marex Едвард Мейр, додавши, що зміцнення долара було викликане жорсткою позицією Федеральної резервної системи, яка також тиснула на золото.

У середу ФРС зберегла процентні ставки на рівні 4,25-4,50% і послабила надії на зниження ставок у вересні.

У четвер Трамп підписав указ про введення «взаємних» мит у розмірі від 10% до 41% на імпорт з десятків країн і зарубіжних регіонів напередодні п'ятничного терміну укладення торговельної угоди.

Він підвищив мита на канадські товари з 25% до 35% для всіх продуктів, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою, але надав Мексиці 90-денну відстрочку для переговорів щодо більш широкої угоди.

«Якщо різні країни не зможуть переглянути ці митні ставки в бік зниження, ми можемо спостерігати чергове зростання цін у разі посилення торговельних напружень», - зазначив Мейр.

Тим часом інфляція в США в червні зросла, оскільки мита на імпорт почали підвищувати вартість деяких товарів.

Зараз увага переходить до даних про зайнятість в США, які будуть опубліковані сьогодні, щоб отримати більше підказок щодо шляху зниження ставок Федеральною резервною системою.

Золото процвітає в умовах низьких процентних ставок, оскільки є активом, що не приносить доходу.

Спотове срібло подешевшало на 0,3% до 36,63 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1288,70 долара, а паладій подорожчав на 0,4% до 1195,91 долара. Всі три метали демонстрували тижневі збитки.