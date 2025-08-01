Фінансові новини
- |
- 01.08.25
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото прямує до тижневих втрат через зміцнення долара
08:55 01.08.2025 |
Ціни на золото в п'ятницю торгуються без змін, але перебувають на шляху до тижневих втрат, оскільки тиск від зміцнення долара переважав підтримку від торгової невизначеності, спричиненої митами США.
О 06:24 EET спотове золото стабілізувалося на рівні 3292,18 доларів за унцію. Золото в злитках подешевшало на 1,3% за цей тиждень.
Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,2% до 3342,10 доларів.
Індекс долара досяг найвищого рівня з 29 травня, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.
«Золото вже близько двох місяців перебуває в діапазоні від 3250 до 3450 доларів, і ми бачимо, що воно рухається до нижньої межі діапазону і, можливо, проб'є її», - сказав аналітик Marex Едвард Мейр, додавши, що зміцнення долара було викликане жорсткою позицією Федеральної резервної системи, яка також тиснула на золото.
У середу ФРС зберегла процентні ставки на рівні 4,25-4,50% і послабила надії на зниження ставок у вересні.
У четвер Трамп підписав указ про введення «взаємних» мит у розмірі від 10% до 41% на імпорт з десятків країн і зарубіжних регіонів напередодні п'ятничного терміну укладення торговельної угоди.
Він підвищив мита на канадські товари з 25% до 35% для всіх продуктів, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою, але надав Мексиці 90-денну відстрочку для переговорів щодо більш широкої угоди.
«Якщо різні країни не зможуть переглянути ці митні ставки в бік зниження, ми можемо спостерігати чергове зростання цін у разі посилення торговельних напружень», - зазначив Мейр.
Тим часом інфляція в США в червні зросла, оскільки мита на імпорт почали підвищувати вартість деяких товарів.
Зараз увага переходить до даних про зайнятість в США, які будуть опубліковані сьогодні, щоб отримати більше підказок щодо шляху зниження ставок Федеральною резервною системою.
Золото процвітає в умовах низьких процентних ставок, оскільки є активом, що не приносить доходу.
Спотове срібло подешевшало на 0,3% до 36,63 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1288,70 долара, а паладій подорожчав на 0,4% до 1195,91 долара. Всі три метали демонстрували тижневі збитки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Сенаті США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на десятки мільярдів
ТОП-НОВИНИ
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Золото прямує до тижневих втрат через зміцнення долара
|Азіатські акції змішані напередодні терміну введення мит США. Південна Корея падає через плани уряду щодо підвищення податків
|Долар зміцнюється на тлі введення Трампом нових митних тарифів. Падіння єни спонукало уряд до попередження
|Американські акції зупинилися на місці, оскільки ранній ентузіазм згас
|Середня ціна на бензин марки А-95 становила 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 56,07 грн/л
|Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину
Бізнес
|В Google Фото тестується нова функція редагування з допомогою ШІ
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації
|Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²
|Електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші