Азіатські акції змішані напередодні терміну введення мит США. Південна Корея падає через плани уряду щодо підвищення податків

Азіатські фондові ринки торгувалися змішано в п'ятницю на тлі зростаючих побоювань щодо торгових мит США напередодні ключового терміну, тоді як південнокорейські акції різко впали після того, як уряд оприлюднив плани щодо підвищення податків для корпорацій та інвесторів на фондовому ринку.

Настрої інвесторів також формувалися під впливом низки регіональних економічних публікацій, включаючи опитування щодо виробничої діяльності в Китаї та Японії, останні дані про торгівлю Південної Кореї та показники цін виробників в Австралії за другий квартал.

У четвер Волл-стріт завершила торги в цілому зниженням, оскільки інвестори оцінювали нову серію економічних даних і корпоративних прибутків, включаючи результати Apple і Amazon.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також знизилися під час азіатських торгів у п'ятницю, продовжуючи обережний настрій.

Президент Дональд Трамп у четвер посилив свої митні заходи, підписавши указ, який вводить високі «взаємні мита» на імпорт з більш ніж десятка країн.

Ставки мит варіюються від 15% на товари з Південної Кореї до 20% на експорт з Тайваню, 19% на експорт з Таїланду та 25% на експорт з Індії.

В окремому указі Трамп підвищив мита на канадські товари з 25% до 35%, посилаючись на недостатні зусилля Канади щодо запобігання ввезенню фентанілу до США.

Інвестори залишалися обережними на тлі побоювань щодо перебоїв у ланцюгах поставок, ослаблення експортного попиту та можливих заходів у відповідь.

Фрагментована структура мит означала, що ринки реагували по-різному залежно від торговельної експозиції та асортименту продукції кожної країни, що призвело до неоднозначних змін в Азії.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 0,4%, тоді як більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,4%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,3%, а австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,8%.

Китайські ринки в п'ятницю були спокійними після різких втрат на попередній сесії. Індекс Shanghai Composite майже не змінився, а Shanghai Shenzhen CSI 300 торгувався в основному без змін.

Індекс Hang Seng в Гонконзі також не змінився в четвер.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 у четвер були в основному стабільними, тоді як малайзійський індекс KLCI підскочив на 1%.

У Сеулі індекс KOSPI впав більш ніж на 3%, оскільки нові пропозиції міністерства фінансів розкрили плани щодо підвищення податків на прибуток підприємств та інвестиції.

Максимальна ставка корпоративного податку зросте з 24% до 25%, а всі податкові ставки для підприємств збільшаться на один процентний пункт.

Податок на операції з цінними паперами зросте до 0,05% на KOSPI і 0,2% на KOSDAQ. Поріг податку на приріст капіталу для основних акціонерів буде різко знижений з 5 млрд вон до 1 млрд вон.

Ці заходи спрямовані на відновлення державних доходів, втрачених за два роки уповільнення зростання і зниження податків попередньою адміністрацією.

За даними S&P Global PMI, опублікованими в п'ятницю, у липні виробництво в Китаї несподівано скоротилося через падіння експортних замовлень і слабкий внутрішній попит.

В Японії, згідно з опитуванням S&P Global, у липні виробництво скоротилося, що стало зворотним явищем після короткочасної стабілізації в червні, спричиненої низьким попитом.



Тим часом експорт Південної Кореї в липні зріс другий місяць поспіль завдяки високому попиту на мікросхеми та відвантаженню товарів перед введенням мит США.

В Австралії дані показали, що ціни виробників у другому кварталі зросли нижче прогнозів, а річне зростання цін сповільнилося до найнижчого рівня за майже чотири роки, що підтримує очікування щодо чергового зниження ставок Резервним банком Австралії.