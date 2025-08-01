Американські акції зупинилися на місці, оскільки ранній ентузіазм згас

Американські акції закрилися в четвер зниженням, оскільки ранній приріст зник після оприлюднення останніх корпоративних результатів і економічних даних, а інвестори очікували на результати мегакапіталізованих компаній Amazon і Apple, які мали бути оприлюднені після закриття біржі.

Акції Microsoft подорожчали на 3,5% після оприлюднення сильного фінансового звіту і ненадовго перевищили поріг ринкової капіталізації в 4 трлн доларів, ставши другою після Nvidia публічною компанією, яка досягла цього рубежу.

Акції Meta Platforms подорожчали на 11,3% і закрилися на рекордному рівні 773,44 долара, оскільки зростання основного рекламного бізнесу за рахунок штучного інтелекту сприяло оптимістичному прогнозу доходів.

Проте інші компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, продемонстрували слабкі результати на сесії. Такі компанії, як виробники мікросхем Broadcom, які втратили 2,9%, і Nvidia, які втратили 0,8%, негативно вплинули на індекс напівпровідників PHLX (SOX). Індекс мікросхем впав на 3,1%, що є найбільшим щоденним відсотковим падінням з 16 квітня.

«Якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію на ринку, то можна побачити, що є ті, хто має, і ті, хто не має, і тому є кілька технологічних компаній, таких як багато акцій, пов'язаних з напівпровідниками та напівпровідниковим обладнанням, які демонструють досить погані результати», - сказала Еллен Хейзен, головний ринковий стратег F.L. Putnam Investment Management у Ліннфілді, штат Массачусетс.

«Але, звичайно, Microsoft демонструє досить хороші результати, так само як Amazon і Meta, які працюють дуже добре».

З 297 компаній індексу S&P 500, які до четверга вранці опублікували свої фінансові результати, 80,8% перевершили очікування аналітиків, згідно з даними LSEG, у порівнянні з 76% за останні чотири квартали.

Після закриття торгів, Amazon втратив 2,6% у подовженому режимі торгів після опублікування квартальних результатів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 330,30 пунктів, або 0,74%, до 44 130,98, S&P 500 втратив 23,51 пункту, або 0,37%, до 6339,39, а Nasdaq Composite втратив 7,23 пункту, або 0,03%, до 21 122,45.

Раніше в ході сесії індекс S&P 500 зріс на 1%, а Nasdaq - на 1,5%. Nasdaq не фіксував руху в будь-якому напрямку на 1% і більше з 3 липня, а S&P востаннє зафіксував щоденний рух на 1% 24 червня.

Раніше економічні дані з доповіді Міністерства торгівлі показали, що інфляція в червні прискорилася, а нові мита спричинили зростання цін і посилили очікування, що ціновий тиск може посилитися в найближчі місяці, тоді як щотижневі дані про кількість нових заяв на допомогу з безробіття свідчать про стабільність ринку праці.

Інвестори тепер будуть стежити за п'ятничним звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі та наближенням терміну введення мит, оскільки очікується, що президент США Дональд Трамп встановить вищі остаточні митні ставки для країн, які не досягли угоди, хоча Мексиці було надано 90-денну відстрочку.

Американські акції піднялися після різкого падіння, яке почалося на початку квітня після того, як Трамп оголосив про введення низки жорстких мит, але потім відновилися завдяки укладанню угод з багатьма торговельними партнерами щодо рівнів мит.

За місяць індекс S&P 500 зріс на 2,17%, Nasdaq - на 3,7%, а Dow - на 0,08%. Dow, S&P 500 і Nasdaq зафіксували третій місячний приріст поспіль.

Акції фармацевтичних компаній також ослабли після того, як Білий дім повідомив, що Трамп надіслав листи керівникам 17 найбільших фармацевтичних компаній, закликаючи їх вжити негайних заходів для зниження вартості рецептурних ліків для американців. Фармацевтичний індекс NYSE Arca впав на 2,9%, що є найбільшим падінням з 14 травня і четвертою поспіль сесією зниження.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,55 до 1 на NYSE і 1,98 до 1 на Nasdaq.

S&P 500 зафіксував 35 нових 52-тижневих максимумів і 28 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 70 нових максимумів і 141 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,65 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,01 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.