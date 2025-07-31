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Попит на золото у світі в II кв. зріс на 10% за рахунок інвестицій
14:33 31.07.2025 |
Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у другому кварталі 2025 року становив 1,08 тис. тонн, що на 10% перевищує результат відповідного періоду 2024 року, підрахував World Gold Council (WGC).
Ключову роль у зростанні попиту зіграв приплив золота в ETF (інвестфонди), який залишався на високому рівні другий квартал поспіль. Йому, зі свого боку, сприяли невизначеність світової торгової політики, геополітична нестабільність і зростання цін на золото. Інвесторів у зливки і монети також приваблювало зростання цін на золото і його репутація "тихої гавані". Цього року перше півріччя стало найактивнішим з 2013 року щодо інвестицій у зливки і монети.
Центральні банки, незважаючи на скорочення закупівель, також залишаються важливим фактором світового попиту.
Споживання ювелірних виробів у другому кварталі було вельми стриманим і практично відкотилося до рівня пандемійного 2020 року. Хоча витрати на прикраси повсюдно зросли.
Пропозиція на ринку золота в другому кварталі збільшилася на 3%, до 1,25 тис. тонн. За попередніми оцінками, видобуток склав рекордні 909 тонн. Надлишок пропозиції, 233 тонни, абсорбував ринок OTC.
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