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АНАЛІТИКА

Акції Європи переважно зростають

13:44 31.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси здебільшого зростають на торгах у четвер, трейдери оцінюють нову порцію статданих і звітів компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:48 EET збільшився на 0,08% - до 550,68 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,37%, німецький DAX - 0,28%, іспанський IBEX 35 - 0,73%. Французький CAC 40 втрачає 0,09%, італійський FTSE MIB - 0,21%.

Безробіття в єврозоні в червні становило мінімальні за всю історію підрахунків 6,2%, згідно з опублікованими в четвер даними статистичного управління Європейського союзу.

У травні, згідно з переглянутими даними, воно також перебувало на позначці 6,2%, а не 6,3%, як повідомлялося раніше.

Аналітики в середньому очікували збереження безробіття на попередньо оголошеному травневому рівні, за даними Trading Economics.

Безробіття в Німеччині в липні становило 6,3%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Поточний рівень безробіття є максимальним з вересня 2020 року. Він тримається з березня.

Експерти прогнозували цей показник на рівні 6,4%.

Кількість безробітних у країні в липні скоротилася на 2 тис. - до 2,97 млн осіб.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в липні збільшилися на 0,9% у річному вираженні, за попередніми даними Національного статистичного управління Insee. У червні було зафіксовано аналогічні темпи підйому.

Консенсус-прогноз передбачав ослаблення інфляції до 0,8%.

Акції Rolls-Royce Holdings PLC дорожчають на 9,2%. Під час сесії зростання досягало 12%, що дало змогу котируванням оновити історичний максимум. Британський виробник авіадвигунів поліпшив річний прогноз сильніше за очікування аналітиків, а скоригований прибуток сегмента рішень для цивільної аерокосмічної галузі за перше півріччя перевершив їх майже вдвічі.

Ціна паперів Societe Generale збільшується на 5,8%. Французький банк підвищив прогноз рентабельності та заявив, що збільшить виплати акціонерам.

Shell нарощує ринкову вартість на 2%. Британо-нідерландська нафтогазова компанія в другому кварталі збільшила чистий прибуток на 2,4%, при цьому скоригований показник перевищив очікування експертів.

Котирування акцій Unilever зростають на 0,4% в Амстердамі та Лондоні. Один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту скоротив виручку в першому півріччі на 3,2% через негативний вплив курсових різниць, але обсяги реалізації та ціни на продукцію зросли.

Капіталізація Renault зменшується на 0,8%. Французький автомобілебудівний концерн збільшив виручку в січні-червні на 2,5%, проте зафіксував чистий збиток в 11,19 млрд євро через фактори, пов'язані з Nissan.

Німецька BMW AG у минулому кварталі скоротила чистий прибуток на 32%. Папери цього автовиробника дешевшають на 0,5%.

Ціна акцій Anheuser-Busch InBev падає на 9,9%. Компанія відзвітувала про продажі пива в другому кварталі нижче очікувань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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