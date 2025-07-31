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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7240 грн/$1
12:37 31.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 липня 2025 року.
|Показник
|30.07.2025
|31.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7850
|41.7240
|-0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 31 липня - 41,7662 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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