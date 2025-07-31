НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7240 грн/$1

Більшість фондових ринків Азії впали в четвер, на чолі зі збитками в Китаї після слабких даних про ділову активність у виробничому секторі, в той час як акції Японії зросли після того, як Банк Японії, як і очікувалося, залишив процентні ставки незмінними.