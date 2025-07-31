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Золото відскочило від місячного мінімуму на тлі відновлення торгової невизначеності
09:04 31.07.2025 |
У четвер ціни на золото відскочили від місячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки торговельна невизначеність, викликана новими оголошеннями про мита в США, підвищила привабливість злитків, навіть незважаючи на те, що очікування зниження ставки в США у вересні зменшилися.
Станом на 04:24 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,6% до 3295,37$ за унцію. У середу злиток досяг найнижчого рівня з 30 червня на позначці $3 267,79.
Ф'ючерси на американське золото впали на 0,2% до $3 289,30.
"Золото на рівнях нижче $3 300 привернуло інтерес трейдерів до купівлі як до гри на підвищення вартості, особливо в умовах економічної невизначеності, яка йде рука об руку з вторинними погрозами президента США Дональда Трампа щодо мит", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.
У середу Трамп опублікував цілу серію митних оголошень, починаючи від змін в зборах на імпорт міді і товарів з Бразилії і закінчуючи скасуванням винятку для невеликих за вартістю поставок з-за кордону.
Трамп оголосив про угоду з Південною Кореєю, яка передбачає введення 15% мита на імпорт з цієї країни, а також підтвердив, що переговори з Індією тривають, оголосивши про введення 25% мита на індійські товари, яке набуде чинності в п'ятницю. Він також висловив оптимізм щодо торговельних переговорів з Китаєм, заявивши, що очікує на досягнення справедливої угоди.
Тим часом Федеральна резервна система США в середу залишила процентні ставки без змін, а коментарі голови Джерома Пауелла зменшили очікування зниження ставок у вересні.
Золото, яке часто вважається активом-прихистком під час економічної невизначеності, має тенденцію добре поводитися в умовах низьких процентних ставок.
"Підтримка в районі $3 250 формується як ключовий рівень, що потенційно захищає від більш значного падіння. Але будь-який пробій може відкрити двері нижче до 3200 доларів", - сказав Уотерер.
Дані по базовому індексу PCE в США будуть в центрі уваги пізніше сьогодні, і очікується, що він виросте на 0,3% в місячному численні і на 2,7% в річному численні, згідно з опитуванням Reuters.
Спотове срібло подорожчало на 0,2% до $37,21 за унцію, платина - на 1,6% до $1,333,45, а паладій - на 3,1% до $1,242,45.
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