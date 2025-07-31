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Акції в Азії: Японія зростає, оскільки Банк Японії утримує процентні ставки на незмінному рівні; Китай падає через слабкі індекси ділової активності
08:49 31.07.2025 |
Більшість фондових ринків Азії впали в четвер, на чолі зі збитками в Китаї після слабких даних про ділову активність у виробничому секторі, в той час як акції Японії зросли після того, як Банк Японії, як і очікувалося, залишив процентні ставки незмінними.
Учасники ринку залишаються настороженими через наближення 1 серпня - крайнього терміну дії мит США, коли країни, що не мають торговельних угод, зіткнуться з вищими митами.
Індекси Волл-стріт завершили середу незначним зростанням після того, як Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін, як і очікувалося, а чиновники заявили, що зниження ставок у вересні малоймовірне.
Однак ф'ючерси на американські фондові індекси різко зросли під час азіатських торгів у четвер, оскільки інвестори вітали хороші квартальні звіти про прибутки компаній Meta і Microsoft.
Банк Японії одноголосним рішенням у четвер залишив процентні ставки без змін, але дав зрозуміти, що в майбутньому вони можуть бути підвищені, якщо економічне зростання та інфляція будуть відповідати прогнозам.
Центральний банк також підвищив прогноз щодо інфляції та зростання ВВП у 2025 році.
Японський Nikkei 225 торгувався на 0,8% вище до оголошення і залишався стабільним після рішення Банку Японії.
Широкий індекс TOPIX виріс на 0,7%.
Опубліковані в четвер дані показали, що виробничий сектор Китаю в липні скоротився більше, ніж очікувалося, незважаючи на поліпшення торговельних зв'язків зі Сполученими Штатами через перебої, пов'язані з погодними умовами.
Місцевий попит у Китаї також залишався слабким, оскільки нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна принесли тимчасове полегшення. Невиробничі сектори також зазнали уповільнення в липні.
Китайський індекс Shanghai Composite впав на 1,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,7%.
Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,9% в четвер.
Ринки залишаються напруженими напередодні 1 серпня, коли Вашингтон може ввести нові тарифи, якщо торгові угоди не будуть завершені.
Президент Дональд Трамп заявив в середу, що США введуть 15% мита на імпорт з Південної Кореї. За його словами, Південна Корея погодилася інвестувати 350 мільярдів доларів у США і закупити енергетичних продуктів на 100 мільярдів доларів.
Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,4% в четвер після зростання на попередній сесії.
Крім того, Трамп підписав прокламацію про введення 50% мита на напівфабрикати і мідь, починаючи з 1 серпня, посилаючись на міркування національної безпеки.
Він також оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мита плюс штрафні санкції проти Індії, посилаючись на закупівлю країною російського військового обладнання та енергоносіїв.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 в четвер були в основному приглушені.
У повідомленні Politico говориться, що Трамп підпише в четвер укази про підвищення мит для країн, які не змогли укласти торгові угоди.
Сінгапурський Straits Times Index впав на 0,6%, а філіппінський PSEi Composite - на 0,7%.
Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,2%. Дані, опубліковані в четвер, показали, що роздрібні продажі в липні підскочили вище очікувань завдяки вищим дискреційним витратам.
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