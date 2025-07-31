Єна зростає на обережному оптимізмі Банку Японії. Долар очікує на перший місячний приріст в цьому році

Єна дещо зросла в четвер після того, як Банк Японії переглянув свої прогнози щодо інфляції в бік підвищення та обережно оптимістично оцінив економічні перспективи, навіть незважаючи на те, що він вирішив залишити ставки незмінними.

На завершення свого дводенного засідання Банк Японії одноголосно зберіг короткострокові процентні ставки на рівні 0,5%, хоча і підвищив прогноз базової споживчої інфляції на цей фінансовий рік до 2,7% з 2,2%.

Після цього рішення курс єни був нестабільним, але потім рішуче підвищився. Востаннє вона зросла на 0,5% до 148,78 за долар.

"Безумовно, є чітке обґрунтування для підвищення ставок", - сказав Хун Го, керівник відділу досліджень в Азії в ANZ.

"Той факт, що Японія нарешті досягла угоди зі США, знімає для них певну частину цієї невизначеності. Тому я думаю, що питання полягає в тому, чи готовий Банк Японії підвищити ставку в жовтні".

На більш широкому ринку долар загравав з двомісячним піком після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дотримувався свого терплячого підходу щодо ставок в політичному рішенні, за яким пильно стежили, і дав мало інформації про те, коли вони можуть бути знижені.

Долар також був на шляху до свого першого місячного зростання в цьому році, чому сприяла активна позиція ФРС та економічна стійкість США, а невизначеність щодо мит почала зменшуватися завдяки нещодавнім торговельним угодам, укладеним Вашингтоном.

По відношенню до кошика валют долар востаннє був стабільним на рівні 99,84, недалеко від двомісячного піку, досягнутого на попередній сесії. Індекс долара був налаштований на місячний приріст близько 3,2%.

Хаотичні митні тарифи президента США Дональда Трампа та побоювання щодо падіння долара на початку цього року підірвали курс валюти і призвели до найгіршого початку року з часів плаваючого обмінного курсу. Згодом ці побоювання зменшилися, що послабило тиск на долар.

Останній поштовх до зростання валюти стався на тлі рішення ФРС в середу, після того, як Пауелл повторив, що послаблення ставок все ще передчасне.

"Ми бачимо, що класична кореляція все ще зберігається, в тому сенсі, що яструбиний курс ФРС підштовхує прибутковість облігацій і долар США, акції зазнають труднощів, а довіра до ФРС, ймовірно, також зміцнилася завдяки думці, що голова ФРС все ще керує країною", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

"Долар не просто консолідується, але й отримує невеликий висхідний імпульс ... Ширша картина також полягає в тому, що всі ці мита, принаймні, створюють початкове враження, що США мають перевагу".

Євро востаннє піднявся на 0,1% до $1,1412 після падіння до семитижневого мінімуму на попередній сесії. За місяць він міг втратити 3,2%.

Фунт стерлінгів томився біля 2-1,5 місячного мінімуму і востаннє торгувався на рівні 1,3255 долара. Він також прямував до майже 3,5% місячного падіння.

Після коментарів Пауелла трейдери знизили очікування щодо скорочення ставки ФРС цього року, і тепер передбачають приблизно 35 базисних пунктів пом'якшення до грудня.

Ринки також зіткнулися з потоком оголошень про тарифи напередодні 1 серпня, коли країнам необхідно укласти торговельні угоди, інакше вони зіткнуться з високими митами.

Південна Корея стала однією з останніх країн, яка досягла угоди зі США, після того, як Трамп у середу заявив, що Вашингтон запровадить 15% мита на імпорт з ключового азійського союзника.

Південнокорейська вона зміцнилася на цих новинах, перш ніж розгубити деякий прибуток протягом торгового дня. Востаннє вона становила 1 393,40 за долар.

У середу Трамп також запровадив 50% мита на більшість бразильських товарів і заявив, що Сполучені Штати все ще ведуть переговори з Індією про торгівлю.

В інших валютах австралійський долар виріс на 0,3% до $0,6454 після падіння більш ніж на 1% в середу. Він прямував до місячного падіння майже на 2%.

Новозеландський долар виріс на 0,3% до $0,5912, хоча також мав втратити близько 3% за місяць.

Наземний юань боровся біля майже двомісячного мінімуму і востаннє становив 7,1920 за долар.

Дані в четвер показали, що в липні виробнича активність в Китаї скоротилася четвертий місяць поспіль, що свідчить про те, що сплеск експорту напередодні підвищення мит в США почав згасати, в той час як внутрішній попит залишався млявим.