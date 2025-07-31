Американські акції відступили, оскільки Пауелл розвіяв надії на зниження ставок ФРС у вересні

Американські фондові індекси в середу закрилися на рівні попередніх максимумів після неспокійної сесії, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл розвіяв сподівання на те, що центральний банк буде готовий знизити ставки на своєму вересневому засіданні.

Залишивши ставки без змін, як і очікувалось, центральний банк заявив, що "рівень безробіття залишається низьким, а умови на ринку праці залишаються стабільними. Інфляція залишається дещо підвищеною", в цьому рішенні розділилися голоси двох членів правління.

Перед заявою ФРС акції дещо зросли, оскільки інвестори оцінювали перше читання економічного зростання за другий квартал, яке виявилося сильнішим, ніж очікувалося, але глибинні деталі вказували на те, що економіка, ймовірно, втрачає силу.

Однак акції відступили після того, як Пауелл сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи буде ФРС знижувати ставки на наступному засіданні у вересні, і зазначив, що поточна політика є помірно обмежувальною, але не стримує економіку.

"У заяві не було надто багато змін, вона все ще демонструє занепокоєння щодо того, як ця митна політика буде реалізована, і, ймовірно, ще не можна покладатися на дані, які вже вийшли, ви можете побачити це лише у звіті по ВВП, скільки шуму зараз відбувається навколо кожного з цих випусків", - сказав Джей-Пі Пауерс, головний інвестиційний директор RWA Wealth Partners в Бостоні.

"На місці Пауелла я не знаю, як багато він думає про свою спадщину, але я думаю, що він скоріше схилиться до того, що, можливо, буде занадто пізно знижувати ставки, коли він буде йти, ніж ризикувати будь-яким загостренням, коли він буде йти на захід сонця".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 171,71 пункту, або 0,38%, до 44 461,28, S&P 500 втратив 7,96 пункту, або 0,12%, до 6 362,90, а Nasdaq Composite виріс на 31,38 пункту, або 0,15%, до 21 129,67.

Індекс S&P піднявся на 0,4% протягом сесії, перш ніж знизився.

Після того, як ринкові очікування щодо зниження ставки у вересні зросли до 68% після заяви ФРС, вони впали нижче 50% після коментарів Пауелла, згідно з даними LSEG.

Більш ранні дані звіту по зайнятості ADP показали, що кількість зайнятих в приватному секторі зросла на 104 000 в липні, перевищивши прогнози в 75 000, що стало останнім з низки даних по ринку праці на цьому тижні перед п'ятничним звітом по зайнятості в державному секторі.

Акції компаній-мегакапів Microsoft і Meta Platforms виросли більш ніж на 6% після публікації квартальних результатів, в той час як інвестори все ще очікували звітності від Amazon і Apple в четвер.

Нещодавня порція корпоративних звітів спочатку допомогла підтримати акції, а акції Teradyne після квартальних результатів зросли на 18,9%, ставши одним з найкращих показників у S&P 500.

Хороші прибутки низки компаній, що орієнтуються на споживача, також продемонстрували стійкість покупців.

Starbucks показав кращі, ніж очікувалось, продажі в третьому кварталі, хоча його акції знизились на 0,2%, в той час як Hershey зросли на 1,4% після того, як компанія, що виробляє шоколад і снеки, повідомила про результати, які перевершили прогнози.

VF Corp, материнська компанія Vans, перевершила квартальні прогнози по доходах і зросла на 2,6%.

Проте митне напруження залишилося, оскільки президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять 50% мита на мідні труби і електропроводку, хоча це не було більш драконівськими заходами, ніж очікувалося, і не охоплювало мідну сировину, таку як руди, концентрати і катоди.

Мито суттєво вплинуло на сировинний сектор S&P 500, який впав на 2%, а акції Freeport-McMoRan - на 9,5%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій перевищило зростання у співвідношенні 2,52 до 1, в той час як на Нью-Йоркській фондовій біржі зростання акцій перевищило падіння у співвідношенні 2,05 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 31 нового 52-тижневого максимуму та 15 нових мінімумів, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 73 нових максимуми та 104 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,66 мільярдів акцій, порівняно з 17,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.