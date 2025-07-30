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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи переважно зростають

13:50 30.07.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій переважно зростають на торгах у середу, інвестори оцінюють статдані та звіти компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:49 EET збільшився на 0,08% - до 550,8 пункту.

Німецький DAX додає 0,21%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,36%. Британський FTSE 100 втрачає 0,2%, іспанський IBEX 35 - 0,37%.

Економіка єврозони в другому кварталі збільшилася на мінімальні з кінця 2023 року 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило в середу попередні дані. У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,4%. Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у квітні-червні не зміниться у квартальному вираженні та збільшиться на 1,2% у річному, за даними Trading Economics.

Економіка Німеччини в минулому кварталі скоротилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно зі звітом Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), яке опублікувало попередні дані. Це перше зниження за рік. У річному вираженні ВВП ФРН у квітні-червні зріс на 0,4%. Аналітики в середньому очікували спаду на 0,1% квартал до кварталу і підйому на 0,2% рік до року.

ВВП Франції у квітні-червні збільшився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомив національний статистичний інститут Insee у попередніх даних. Експерти прогнозували зростання на 0,1%. Підвищення французького ВВП у річному вираженні становило 0,7%.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в липні збільшився до 95,8 пункту, йдеться у звіті Європейської комісії. У червні, згідно з переглянутими даними, індикатор становив 94,2 пункту, а не 94 пункти, як повідомлялося раніше. Ринок очікував збільшення показника до 94,5 пункту порівняно з раніше оголошеним червневим значенням.

Акції Kering дорожчають на 4,9%, хоча власник відомих модних брендів напередодні ввечері відзвітував про різке скорочення чистого прибутку і виручки в першому півріччі.

L'Oreal S.A. нарощує капіталізацію на 4,2%. Один з найбільших у світі виробників косметики зафіксував зростання виручки і скоригованого прибутку в січні-червні на 1,6% і 1% відповідно.

Hermes втрачає 3,8% ринкової вартості. Виробник люксових товарів у минулому півріччі скоротив чистий прибуток до 2,25 млрд євро з 2,37 млрд євро роком раніше.

Котирування акцій німецької adidas впали на 6,9%. Її виручка в другому кварталі зросла на 2,2%, але не виправдала очікувань аналітиків.

Папери Mercedes-Benz дешевшають на 1,3%. Виробник автомобілів скоротив чистий прибуток у квітні-червні в 3,3 раза, виручку - на 10% і заявив, що з урахуванням чинних імпортних мит очікує значного зниження загального виторгу і продажу легкових автомобілів цього року.

Британський HSBC знизив доподатковий прибуток у минулому кварталі на 29%, гірше за прогноз. Ціна акцій банку знижується на 2,8%.

Banco Santander SA скорочує ринкову вартість на 2,3%. Найбільший банк Іспанії знизив виручку в другому кварталі. При цьому чистий прибуток збільшився, а інвестори отримають можливість продати акції емітента на 1,7 млрд євро в рамках нового buyback.

Акції оператора сервісу електронних платежів Worldline втрачають у ціні 3,1%. Французька компанія відзвітувала про зростання збитку в першому півріччі до 4,22 млрд євро з 20 млн євро роком раніше на тлі списання гудвілу в розмірі 4,1 млрд євро. Виручка знизилася на 3,4% і склала 2,21 млрд євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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