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АНАЛІТИКА

Золото трохи подорожчало на тлі зниження дохідності казначейських облігацій. Очікується рішення ФРС щодо монетарної політики

08:53 30.07.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото в середу трохи подорожчали на тлі зниження дохідності казначейських облігацій і незначного ослаблення долара, в той час як інвестори очікують рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, яке буде оприлюднено сьогодні.

Станом на 04:22 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,1% до 3328,65 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,1% до 3326,10 доларів.

«Існує ймовірність, що ФРС почне схилятися до м'якої політики, що відображається на доходності казначейських облігацій», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг, додавши, що долар також тимчасово ослаб.

Індекс долара США відступив від більш ніж місячного максимуму, а дохідність 10-річних казначейських облігацій у середу коливалася поблизу місячного мінімуму.

Очікується, що ФРС збереже ставки на незмінному рівні, незважаючи на постійні заклики президента США Дональда Трампа до їх зниження. Ринки продовжують враховувати в цінах потенційне зниження ставок у вересні.

Золото, як правило, добре себе почуває в умовах низьких процентних ставок.

Якщо до кінця цього тижня ціна на золото перевищить 3350 доларів, з огляду на майбутні дані про інфляцію та звіти про зайнятість у США, це може потенційно повернути імпульс до зростання цін, принаймні в короткостроковій перспективі, сказав Вонг.

Тим часом, у вівторок після дводенних переговорів у Стокгольмі представники США і Китаю домовилися про продовження 90-денного митного перемир'я, яке закінчується 12 серпня, при цьому представники США заявили, що рішення залишається за Трампом.

Міжнародний валютний фонд у вівторок дещо підвищив свої прогнози глобального зростання на 2025 і 2026 роки, посилаючись на сильніші, ніж очікувалося, покупки напередодні підвищення мит США 1 серпня і зниження ефективної ставки мит США з 24,4% до 17,3%.

Спотова ціна срібла залишилася стабільною на рівні 38,21 долара за унцію, платина втратила 0,6% до 1386,73 долара, а паладій подорожчав на 0,5% до 1265,07 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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