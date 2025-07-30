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Азіатські акції змішані. Австралія зростає на тлі м'якого індексу споживчих цін, Японія стабільна перед рішенням Банку Японії
08:37 30.07.2025 |
Азіатські фондові ринки в середу були різноспрямовані. Австралія зростала на тлі м'якого квартального індексу інфляції, хоча інвестори залишалися обережними напередодні ключових рішень центральних банків Японії та Федеральної резервної системи.
Учасники ринку також залишалися обережними напередодні наближення терміну введення мит США 1 серпня.
Індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з невеликим зниженням. Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими під час азіатських торгів, оскільки інвестори очікували на оприлюднення фінансових результатів великих компаній, зокрема технологічних гігантів, яких називають «Чудовою сімкою».
Ринки залишалися напруженими напередодні терміну 1 серпня, коли Вашингтон може ввести нові мита, якщо торговельні угоди не будуть укладені.
Президент Дональд Трамп заявив у вівторок, що Індія може зіткнутися з митами США в розмірі від 20% до 25%, що свідчить про ризики розширення торговельних напружень навіть на тлі прогресу в переговорах з Європейським Союзом і Китаєм.
Тим часом у вівторок у Стокгольмі відновилися переговори між представниками США і Китаю з метою продовження 90-денного перемир'я в питанні мит після його закінчення 12 серпня.
Настрої залишаються нестабільними, оскільки компанії та інвестори оцінюють, як підвищення базових мит та невизначеність щодо терміну 1 серпня в США можуть стримати зростання та маржу.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 у середу знизилися на 0,1%.
В Австралії дані про індекс споживчих цін за другий квартал показали, що інфляція знизилася до 2,1% у річному вимірі з 2,4%, а базова середньозважена інфляція сповільнилася до 2,7%.
Несподівано м'які показники підкріпили очікування щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів Резервним банком Австралії в серпні.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 у середу зріс на 0,7%.
У той же час південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 0,9% на тлі сподівань на укладення торговельної угоди зі США до закінчення терміну.
Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,7%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 0,8%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 0,3% після скорочення деяких ранніх втрат. Індекс Straits Times у Сінгапурі знизився на 0,2%.
Інвестори зараз звертають увагу на політичні заходи Банку Японії та Федеральної резервної системи США.
Очікується, що Банк Японії у четвер збереже ставки на незмінному рівні, але може запропонувати більш оптимістичний економічний прогноз після укладення торговельної угоди між Японією та США.
Японський Nikkei 225 у середу практично не змінився, а більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,4%.
У вівторок представники ФРС розпочали дводенне засідання, рішення щодо ставок має бути прийнято в середу. Очікується, що центральний банк залишить ставки на рівні 4,25%-4,50%.
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