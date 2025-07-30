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Американські акції закрилися зниженням на тлі негативного впливу фінансових результатів
08:14 30.07.2025 |
Американські акції закрилися зниженням у вівторок, оскільки S&P 500 і Nasdaq відступили від рекордних максимумів після оприлюднення деяких розчаровуючих фінансових результатів компаній, а інвестори очікували на заяву Федеральної резервної системи щодо монетарної політики.
Ряд компаній, що входять до складу індексу Dow, оприлюднили свої фінансові результати, і UnitedHealth, Boeing та Merck закрилися зниженням після оприлюднення квартальних результатів.
Страхова компанія UnitedHealth впала на 7,5% і стала найбільшим гальмом для Dow після розчаровуючих прогнозів прибутку, а Boeing знизився на 4,4%, незважаючи на повідомлення про менші збитки у другому кварталі.
Merck впав на 1,7% після того, як фармацевтична компанія опублікувала квартальні результати і заявила, що продовжує призупинення поставок вакцини Gardasil проти ВПЛ до Китаю щонайменше до кінця 2025 року через стійке зниження попиту.
«Прибутки були дещо неоднозначними. Економічні дані також були дещо неоднозначними, але недостатніми, щоб вплинути на рішення ФРС», - сказав Тім Гріскі, старший стратег з портфельних інвестицій в Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.
«Протягом наступних двох днів свої результати оголосять Microsoft, Meta, Apple, Amazon - це великі компанії, і вони вплинуть на ринки залежно від того, якими будуть їхні прибутки та прогнози».
Цього тижня очікуються фінансові результати таких мегакапіталізованих компаній, як Meta, Microsoft, Amazon та Apple, які, ймовірно, матимуть значний вплив на динаміку ринку через їхню велику вагу в ринковій капіталізації.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 204,57 пункти, або 0,46%, до 44 632,99, S&P 500 втратив 18,91 пункту, або 0,30%, до 6 370,86, а Nasdaq Composite втратив 80,29 пункту, або 0,38%, до 21 098,29.
Акції United Parcel Service впали на 10,6%, оскільки компанія з доставки посилок опублікувала звіт про прибутки і знову відмовилася оприлюднити прогнози щодо річного доходу та маржі, поглибивши занепокоєння, що постійно мінлива торгова політика президента США Дональда Трампа негативно впливає на компанію.
Це сприяло падінню індексу Dow Jones Transport Average на 2,3%, що є найбільшим щоденним відсотковим падінням з 21 травня.
Аналогічно, акції Whirlpool впали на 13,4% після того, як виробник побутової техніки знизив свій річний прогноз прибутку і дивідендів, посилаючись на тиск з боку конкурентів, які поспішили імпортувати товари перед введенням мит Трампом.
Акції Procter & Gamble втратили 0,3%, оскільки виробник споживчих товарів, таких як миючий засіб для посуду і туалетний папір, прогнозує річні результати нижче оцінок і заявив, що підвищить ціни на деякі товари, щоб компенсувати вплив мит.
Згідно з даними LSEG, майже 200 компаній, що входять до індексу S&P 500, опублікували свої фінансові результати, які на 6,4% перевищили очікування, порівняно з середнім показником 6,3% за останні чотири квартали.
На економічному фронті споживча довіра в липні зросла більше, ніж очікувалося, до 97,2. У червні кількість вакансій і найму в США, або дані JOLTS, зменшилася, що вказує на подальше уповільнення активності на ринку праці.
Звіт JOLTS був першим у серії даних про ринок праці цього тижня, кульмінацією якої став п'ятничний звіт уряду про заробітну плату.
Очікується, що ФРС залишить ставки без змін під час оголошення своєї політики в середу. Заяви голови ФРС Джерома Пауелла будуть ретельно відстежуватися, щоб оцінити терміни можливого зниження ставок.
Ключові переговори між США і Китаєм завершили другий день у Стокгольмі, оскільки дві провідні економіки світу прагнуть вирішити свій торговельний конфлікт. Трамп заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент повідомив йому про дуже вдалу зустріч з китайськими чиновниками.
Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,03 до 1 на NYSE і 2,08 до 1 на Nasdaq.
S&P 500 зафіксував 32 нових 52-тижневих максимуми і дев'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 76 нових максимумів і 83 нових мінімуми.
Обсяг торгів на американських біржах склав 18,01 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,89 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
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