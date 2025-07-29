Голова Нацбанку не відмовився від перейменування копійок у шаги попри вилучення з обігу розмінних монет

Національний банк України (НБУ) не відмовляється від своєї пропозиції щодо перейменування "копійок" у "шаги" попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет.

Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг". Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", - написав Пишний.

Зауважимо, що невдовзі у грошовому обігу залишиться лише одна розмінна монета - 50 копійок. Так, сьогодні НБУ оголосив про намір вивести з обігу монет номіналом 10 копійок, інші розмінні монети втратили припинили карбувати у попередні роки.

Пишний підтвердив, що монети номіналом 10 копійок планують вилучити з обігу, адже вони вже не відіграють істотної ролі у готівкових розрахунках.

"Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша - попит на них стабільний, особливо з боку сфери торгівлі. Плануємо карбувати надалі та поповнювати обіг", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року Національний банк розробив та подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України з "копійки" на "шаг".

За оцінками НБУ, це не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.