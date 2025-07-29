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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта, DXY на максимумі за 5 тижнів

15:52 29.07.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,36%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

DXY перебуває на максимумі за п'ять тижнів у зв'язку з оптимізмом трейдерів щодо перспектив американської економіки після укладення Білим домом торговельної угоди з Євросоюзом і низкою інших партнерів.

Умови угоди з ЄС передбачають, зокрема, введення Вашингтоном мита в 15% на імпорт більшості європейських товарів. Торговельна угода США та ЄС була сприйнята експертами як більш сприятлива для американської економіки, ніж для європейської, зазначає Trading Economics. Франція назвала угоду незбалансованою, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що вона може завдати серйозної шкоди економіці ФРН.

На цьому тлі курс євро до долара опустився до мінімуму з 20 червня. За даними на 14:55 кч у вівторок, пара євро/долар торгується на рівні $1,1548 порівняно з $1,1591 на закриття попередньої сесії. Напередодні євро подешевшав на 1,3% у парі з доларом.

Аналітики Monex Europe очікують, однак, що європейська валюта почне відновлювати свої позиції, звертаючи увагу на те, що узгоджений США і ЄС рівень мит для європейських товарів значно нижчий, ніж очікувалося.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що економічне зростання в Європі посилюватиметься, а в США - сповільнюватиметься, і цей чинник підтримуватиме курс євро в парі з доларом у довгостроковій перспективі", - йдеться в огляді Monex Europe, який наводить The Wall Street Journal.

Трейдери чекають на засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 29-30 липня. Економісти та інвестори здебільшого очікують збереження базової відсоткової ставки американським ЦБ у поточному діапазоні в 4,25-4,5% річних на майбутньому засіданні, водночас шанси на пом'якшення політики ФРС у вересні оцінюють більше ніж у 60%.

Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,3338 з $1,3355 напередодні і перебуває на мінімумі з 20 травня.

Вартість американської валюти до єни підвищилася до 148,71 єни з 148,56 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,1821 юаня порівняно з 7,1820 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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