Європейські фондові індекси впевнено зростають на позитивних корпоративних новинах

Європейські фондові індекси впевнено зростають у вівторок завдяки позитивній корпоративній звітності.

Трейдери продовжують оцінювати можливі наслідки торговельної угоди США і Євросоюзу, оголошеної минулими вихідними. Торговельну угоду Вашингтона і Брюсселя експерти сприйняли як більш сприятливу для американської економіки, ніж для європейської, зазначає Trading Economics. Франція назвала угоду незбалансованою, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що вона може завдати серйозної шкоди економіці ФРН.

"Обнадійливі корпоративні звіти, які ми бачимо сьогодні, дещо знижують занепокоєння з приводу можливого впливу американських мит на економіку ЄС", - зазначає аналітик Amundi SA Амелі Дерамбюр.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:50 к. ч. піднявся на 0,61% - до 552,13 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 1,12%, французький CAC 40 - 1,18%, італійський FTSE MIB - 0,69%, іспанський IBEX 35 - 0,49%.

Статдані, опубліковані у вівторок, показали невелике прискорення темпів зростання економіки Іспанії в другому кварталі. ВВП країни у квітні-червні збільшився на 0,7% щодо попередніх трьох місяців, повідомило національне статистичне агентство INE. У першому кварталі зростання становило 0,6%, і експерти, яких опитало Trading Economics, очікували збереження цих темпів у другому кварталі.

Лідером підйому серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції Royal Philips NV (+9,6%). Нідерландська компанія, що випускає споживчі товари та медичне обладнання, зафіксувала квартальні результати кращі за прогнози ринку. Philips також поліпшила прогноз рентабельності на поточний рік, зазначивши, що негативні наслідки торгових мит для її показників будуть менш істотними, ніж очікувалося раніше.

Вартість паперів EssilorLuxottica підскочила на 6,3%, незважаючи на те, що її операційний прибуток і виручка в першому півріччі не виправдали прогнозів. Керівники компанії позитивно оцінили потенціал її партнерства з Meta Platforms у сфері випуску "розумних" окулярів, а також заявили, що підвищення цін у США допомагає нівелювати негативний вплив торгових мит.

Акції французького оператора зв'язку Orange подорожчали на 2,5%. Компанія підвищила річний прогноз EBITDA без урахування разових факторів до "понад 3%" з очікуваних раніше "близько 3%". У другому кварталі цей показник збільшився на 4,2%, головним чином, завдяки поліпшенню результатів в Африці та на Близькому Сході.

Капіталізація AstraZeneca зросла на 2,7%. Фармкомпанія у другому кварталі зафіксувала скоригований прибуток і виручку кращими за очікування ринку і підтвердила річні прогнози.

Ціна акцій британського банку Barclays опустилася на 0,4%, незважаючи на те, що його доподатковий прибуток у минулому кварталі перевершив прогнози. Банк також оголосив про запуск нової програми зворотного викупу акцій на суму 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,34 млрд).

Папери Stellantis NV подешевшали на 2,4%. Автовиробник зафіксував чистий збиток у першому півріччі, скоротивши виручку на 13%.

Ринкова вартість британської Greggs Plc впала на 4,6%, до мінімуму з листопада 2020 року, на тлі слабкої звітності мережі пекарень за перше півріччя.