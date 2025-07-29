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Нацбанк хоче вилучити з обігу монету номіналом 10 копійок

12:54 29.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня 2025 року планує розпочати поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок у зв'язку з втратою ними функціонального значення в готівкових розрахунках.

Як повідомив регулятор на своєму сайті у вівторок, зараз в обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет, з яких 4,1 млрд - це монети номіналом 10 копійок, а ще 1,4 млрд - 50 копійок.

"Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг", - зазначає регулятор.

Нацбанк наголошує, що 10 копійок уже фактично втратили значення в розрахунках за товари й послуги, тому на тлі зниження практичної потреби у 10-копійкових монетах регулятор вважає доцільним поступово вилучити їх з обігу, щоб зменшити витрати держави й учасників готівкового обігу на їх виготовлення, транспортування, зберігання та оброблення.

Згідно з ініціативою регулятора, з 1 жовтня 2025 року планується припинити карбування 10-копійкових монет і поступово вилучати їх з обігу. Попри це, такі монети залишатимуться законним платіжним засобом до окремого рішення регулятора. Банки зможуть приймати їх на рахунки, але більше не повертатимуть у готівковий обіг - їх вилучатимуть і передаватимуть до НБУ для утилізації.

У торговельній мережі ці монети надалі можна буде використовувати: якщо покупець має 10 копійок, він зможе ними платити, а продавець - видавати решту. Якщо ж монети такого номіналу відсутні, пропонується використовувати механізм заокруглення.

Заокруглення загальної суми в чеку діятиме за аналогією до вже чинних правил: 1-24 коп. - у менший бік до 00; 25-49 коп. - у більший бік до 50; 51-74 коп. - у менший до 50; 75-99 коп. - у більший до 00.

Ці правила застосовуються лише до готівкових розрахунків і не впливають на безготівкові операції. Як зазначає НБУ, досвід свідчить, що заокруглення не спричиняє впливу на загальний рівень цін, оскільки мова йде не про зміну вартості кожного товару, а про підсумкову суму в чеку.

"Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року. Як свідчить досвід використання правил заокруглення, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів", - зазначає НБУ.

Як повідомлялось, готівка в обігу в Україні на 1 липня 2025 року сягнула 859,9 млрд грн - це на 37,5 млрд грн, або на 4,6% більше, ніж на початку року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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