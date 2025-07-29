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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7602 грн/$1
12:42 29.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 29 липня 2025 року.
|Показник
|28.07.2025
|29.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7989
|41.7602
|-0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 29 липня - 41,7997 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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