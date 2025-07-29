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АНАЛІТИКА

Золото коливається біля 3-тижневого мінімуму на тлі спаду побоювань щодо торговельної війни та через зміцнення долара

08:46 29.07.2025 |

Фінанси

 

У вівторок ціни на золото майже не змінилися, перебуваючи біля тритижневого мінімуму, оскільки ослаблення побоювань щодо глобальної митної війни і зміцнення долара знизили привабливість злитків як активу-прихистку.

О 06:01 EET спотова ціна на золото утримувалась на рівні $3 311,33 за унцію. На попередній сесії ціна на дорогоцінний метал досягла найнижчого рівня з 9 липня.

Ф'ючерси на американське золото утримуються на рівні $3 310,80.

"Золото, що торгується на рівні близько $3 300 або нижче, як і раніше привертає увагу покупців. Хоча короткострокова динаміка ринку завдяки торговим угодам і зміцненню долара США не допомагає золоту, в перспективі все ще існує потенціал для зростання", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.

У понеділок високопоставлені економічні чиновники США і Китаю зустрілися в Стокгольмі для більш ніж п'ятигодинних переговорів, спрямованих на вирішення давніх економічних суперечок, що знаходяться в центрі торгової війни між двома найбільшими економіками світу, прагнучи продовжити перемир'я на три місяці.

У неділю США уклали рамкову торговельну угоду з Європейським Союзом, запровадивши 15% імпортне мито на більшість товарів з ЄС - вдвічі менше, ніж загрожувало - і запобігши ще більшій торговельній війні між двома союзниками, на які припадає майже третина світової торгівлі.

Індекс долара утримується біля більш ніж тижневого максимуму, що робить золото дорожчим для покупців, які тримають інші валюти.

Цього тижня інвестори очікують на низку макроекономічних даних США, включаючи показники інфляції та звіт по зайнятості, а також на дводенне засідання Федеральної резервної системи, яке розпочнеться сьогодні, причому очікування в основному вказують на збереження ставок на колишньому рівні.

Якщо з'являться слабші макроекономічні дані США або критика президента США Дональда Трампа на адресу ФРС надихне центральний банк цього тижня зайняти більш «голубиний» тон, це може бути позитивним фактором для золота, сказав Уотерер.

Спотове срібло знизилося на 0,2% до $38,09 за унцію, в той час як платина подорожчала на 0,6% до $1,397,80, а паладій впав на 1,9% до $1,223,02.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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