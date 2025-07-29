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Акції в Азії падають, оскільки наближення крайнього терміну дії мит затьмарює торговий прогрес
08:31 29.07.2025 |
Більшість фондових ринків Азії впали у вівторок, на чолі зі зниженням в Японії та Гонконгу, оскільки інвестори стали обережними напередодні наближення крайнього терміну дії мит у США і готувалися до ключових рішень центральних банків - Банку Японії та Федеральної резервної системи.
Інвестори зважували нещодавню торговельну угоду між США та Європейським Союзом, але ця угода не змогла викликати загального оптимізму, який наростав до її оголошення.
У понеділок індекси Волл-стріт демонстрували стриману динаміку, але S&P 500 і Nasdaq все одно закрилися на нових рекордних максимумах. Ф'ючерси на американські фондові індекси також були стабільними на азіатських торгах у вівторок.
Торговельна угода між США та Європейським Союзом, укладена на вихідних, встановила базові мита на більшість імпортних товарів з ЄС на рівні 15%, в порівнянні з попередніми погрозами підвищити мита до 30% або вище.
Ця угода спочатку підвищила глобальні ризикові настрої, але аналітики застерігають, що підвищення мит з історично низького рівня може негативно вплинути на глобальне зростання та інфляцію.
Тим часом, у понеділок у Стокгольмі відбулася третя зустріч торгових представників США і Китаю, метою якої було продовження встановленої в травні 90-денної паузи в ескалації мит.
Навіть попри помітний прогрес у торгівлі, настрої залишаються нестабільними, оскільки компанії та інвестори зважують, як вищі базові мита та невизначеність навколо дедлайну 1 серпня в США можуть стримувати зростання та маржу.
Гонконгський індекс Hang Seng зазнав втрат, впавши більш ніж на 1% у вівторок.
Китайські індекси Shanghai Composite і Shanghai Shenzhen CSI 300 торгувалися практично без змін.
Японський Nikkei 225 впав майже на 1% у вівторок, поглибивши втрати після більш різкого падіння на попередній сесії. Більш широкий індекс TOPIX знизився на 1%.
Всупереч регіональному тренду, південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7% на сподіваннях на укладення торговельної угоди з США раніше встановленого терміну.
Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,2%, а сінгапурський Straits Times Index впав на 0,5%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 практично не змінилися.
Ринки також очікують на політичні рішення двох великих центральних банків. Федеральна резервна система США починає дводенне засідання у вівторок. Інвестори не очікують змін процентних ставок цього тижня, але очікують оновлених рекомендацій щодо інфляції і того, чи можливе подальше зниження ставок.
У середу відбудеться засідання Банку Японії, який, як очікується, залишить ставки без змін.
Ринки очікують, що центральний банк запропонує менш песимістичний економічний прогноз після підписання минулого тижня торговельної угоди зі США, що вказує на можливість відновлення підвищення ставок цього року.
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