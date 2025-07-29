Євро під тиском, оскільки торговельна угода між США та ЄС не вражає

У вівторок євро намагався відіграти свої різкі втрати, оскільки інвестори протверезіли від того, що умови торговельної угоди між США та Європейським Союзом є вигідними для США і навряд чи покращують економічні перспективи блоку.

У понеділок Франція назвала рамкову торговельну угоду "темним днем" для Європи, заявивши, що блок поступився президенту США Дональду Трампу, уклавши незбалансовану угоду, яка передбачає введення 15% мит на товари з ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його економіка зазнає "значної" шкоди через узгоджені мита.

На попередній сесії євро знизився на 1,3%, що стало найсильнішим одноденним падінням за останні два місяці, на тлі побоювань щодо зростання і падіння прибутковості державних облігацій єврозони.

Востаннє спільна валюта торгувалася на 0,07% вище, на рівні $1,1594.

"Ринки швидко дійшли висновку, що ця відносно хороша новина в абсолютному вираженні все ще залишається поганою новиною з точки зору короткострокових наслідків для зростання єврозони", - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

"Угода була різко засуджена Францією, в той час як інші, в тому числі канцлер Німеччини Мерц, підкреслюють негативні наслідки для експортерів, а разом з ними і для економічного зростання".

Падіння євро, в свою чергу, сприяло зростанню курсу долара, який підскочив на 1% по відношенню до кошика валют за одну ніч.

Долар утримав зростання у вівторок і обвалив фунт стерлінгів до двомісячного мінімуму в $1,3349. Єна трохи зросла до 148,49 за долар.

Індекс долара стабілізувався на рівні 98,67.

"Хоча зміцнення долара США... може відображати сприйняття того, що нова угода між США та ЄС є однобокою на користь США, зміцнення долара США також може відображати відчуття того, що США відновлюють взаємодію з ЄС та своїми основними союзниками", - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний стратег Macquarie Group.

Проте в понеділок Трамп заявив, що більшість торгових партнерів, які не укладають окремі торгові угоди, незабаром зіткнуться з митами від 15% до 20% на їхній експорт до США, що значно перевищує широкі 10% мита, які він встановив у квітні.

У той же час, австралійський долар знизився на 0,05% до $0,6518, в той час як новозеландський долар майже не змінився і склав $0,5972.

Офшорний юань майже не змінився і склав 7,1813 за долар.

У понеділок у Стокгольмі відбулася більш ніж п'ятигодинна зустріч високопосадовців США та Китаю, метою якої було вирішити давні економічні суперечки, що лежать в основі торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, які прагнуть продовжити перемир'я на три місяці.

Окрім торговельних переговорів, цього тижня в центрі уваги також рішення щодо процентних ставок від Федерального резерву та Банку Японії.

Очікується, що обидва центробанки не будуть змінювати ставки, але трейдери стежитимуть за подальшими коментарями, щоб визначити час їхніх наступних кроків.