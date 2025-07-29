S&P, Nasdaq знову закрилися на рекордних максимумах

Індекс S&P 500 виріс у понеділок, досягнувши рекордного закриття шосту сесію поспіль, а індекс Nasdaq також досяг рекордного закриття в умовах нестабільної торгівлі, оскільки інвестори оцінювали торговельну угоду між США та ЄС і готувалися до тижня основних ринкових каталізаторів.

Президент США Дональд Трамп і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представили в неділю торговельну угоду, яка знизила імпортні мита на ЄС до 15% - вдвічі менше, ніж раніше загрожувало підвищення, яке мало набути чинності 1 серпня. Проте Франція засудила цю угоду, назвавши її "підпорядкуванням".

Ця угода є останнім оголошенням за останні дні щодо торговельних угод США з такими країнами, як Японія та Індонезія. Високопоставлені економічні чиновники США і Китаю відновили переговори в Стокгольмі з метою врегулювання торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

"Це добре в тому сенсі, що це не є Армагеддоном, якби драконівські тарифи були введені в дію", - сказав Скотт Велч, головний інвестиційний директор компанії Certuity в Потомаку, штат Меріленд.

"Але ще занадто рано судити про довгострокові наслідки того, як це буде відбуватися. Це, безумовно, краще, ніж альтернатива, і я сподіваюся, що вони продовжуватимуться".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 64,36 пункти, або 0,14%, до 44 837,56, S&P 500 додав 1,13 пункти, або 0,02%, до 6 389,77, а Nasdaq Composite - на 70,27 пункти, або 0,33%, до 21 178,58.

Базовий індекс S&P 500 зафіксував шість поспіль щоденних рекордів закриття, досягнувши 15-го рекорду закриття в цьому році. Акції значно відновилися після розпродажу, який розпочався на початку квітня, коли Трамп оголосив про низку тарифів.

Зростаючий ентузіазм щодо потенціалу технології штучного інтелекту допоміг підняти акції, а також реалізація деяких торгових угод і перші ознаки того, що сезон корпоративних звітів може виявитися кращим, ніж очікувалося.

Тепер інвестори очікують оголошення політики від Федерального резерву в середу. Очікується, що центральний банк залишить ставки в США без змін, навіть незважаючи на те, що Трамп посилив тиск на голову ФРС Джерома Пауелла з метою зниження вартості запозичень.

Цього тижня також вийшла низка корпоративних звітів, включаючи результати важковаговиків Meta, Microsoft, Amazon і Apple, які можуть вплинути на настрої інвесторів в обох напрямках.

Поряд із засіданням ФРС та звітністю, цього тижня запланована публікація низки економічних показників, включаючи звіт про витрати на особисте споживання (PCE) - основний показник інфляції, якому надає перевагу ФРС, а також звіт про заробітну плату в державному секторі, який покаже, як мита могли вплинути на споживчі ціни та ринок праці.

Акції Nike зросли на 3,89% після того, як J.P. Morgan підвищив рейтинг акцій до «переоцінених» з "нейтрального" і сказав, що інвестори повинні «просто купувати їх».

Енергетика, яка зросла на 1,15%, була найкращим сектором S&P на цій сесії, підтримана стрибком цін на нафту більш ніж на 2%, в той час як нерухомість, яка знизилась на 1,75%, та матеріали, які знизились на 1,44%, показали найгірші результати.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,81 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,48 до 1.

Індекс S&P 500 показав 26 нових 52-тижневих максимумів і п'ять нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 68 нових максимумів і 54 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,58 мільярдів акцій, порівняно з 17,84 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

