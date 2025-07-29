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Св. Франциск Асізський
Українські єврооблігації зросли після публічного тиску Трампа на Путіна, – Bloomberg
23:27 28.07.2025 |
Українські облігації, деноміновані в доларах, зросли найбільше за місяць після того, як президент США Дональд Трамп почав публічно тиснути на президента РФ Владіміра Путіна, щоб той швидко припинив війну, розв'язану проти України.
Зокрема, суверенні облігації України з погашенням у 2035 та 2036 роках подорожчали майже на 1,5 цента на долар номінальної вартості. У понеділок, 28 липня, на українські облігації припадало шість із восьми найкращих облігацій на ринках, що розвиваються, пише Bloomberg.
"Заяви Трампа можуть підтвердити очікування щодо припинення вогню, яке було значною мірою втрачено. Ми очікуємо, що війна продовжиться, на жаль, принаймні до 2026 року, але за відсутності прориву для Росії ми розглядаємо співвідношення ризику та винагороди як позитивне для облігацій", - заявив старший економіст і портфельний менеджер Neuberger Berman Europe Ltd Каан Назлі.
Доларові облігації України зросли після перемоги Трампа на виборах у США в надії на швидке укладення мирної угоди. Але настрої похитнулися, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, а ціни впали на 12% з початку року. Це найгірший показник серед аналогічних країн з ринками, що розвиваються, згідно з даними Bloomberg.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України в червні 2025 року залучило від випуску державних облігацій 37,1 млрд грн. Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 липня 2025 року до 1 липня 2024 року) зріс на 40%.
Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики.
До того повідомлялося, що Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.
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