Європейські індекси зростають на новинах про торговельну угоду між ЄС і США

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в понеділок на новинах про укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами і Європейським союзом.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:34 к. ч. підвищився на 0,61% - до 553,33 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,11%, німецький DAX - 0,28%, французький CAC 40 - 0,6%, італійський FTSE MIB - 0,82%, іспанський IBEX 35 - 0,81%.

Як повідомляють ЗМІ, Європейський союз і США уклали торговельну угоду під час зустрічі американського президента Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії.

У рамках угоди Штати запровадять мито в розмірі 15% на імпорт більшості європейських товарів, включно з автомобілями, пишуть ЗМІ. При цьому мита на сталь і алюміній залишаються колишніми.

"Це краще, ніж тарифи в 30-50%, якими погрожували в останні пару місяців. Приблизно такий варіант мит обговорювали наприкінці минулого року", - зазначив аналітик ING Кріс Тернер.

За словами Трампа, ЄС також погодився закупити енергоносії на $750 млрд, інвестувати в США $600 млрд, відкрити ринки країн для торгівлі зі США з нульовими тарифами і закупити безліч одиниць військової техніки.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють акції європейських представників сектора напівпровідників. Капіталізація BE Semiconductor Industries збільшується на 5,2%, ASM International і ASML Holding - на 4,9%.

Тим часом найрізкіший спад у Stoxx Europe 600 демонструють папери шведської інкасаторської компанії Loomis AB, що падають на 5,9%.

Акції Heineken дешевшають на 5,4%. Одна з найбільших пивоварних компаній світу отримала чистий прибуток у першій половині 2025 року, проте зафіксувала скорочення виручки.

Ціна паперів ProSieben підскочила на 10,8%. Медіакомпанія MFE-MediaForEurope (MFE), контрольована сім'єю Берлусконі, збільшила пропозицію про купівлю німецького конкурента до приблизно 1,9 млрд євро.

Ринкова вартість Iberdrola знижується на 0,1%. Іспанська Cox, що працює у сфері відновлюваної енергетики та водопостачання, зробила пропозицію про купівлю активів Iberdrola в Мексиці приблизно за 4 млрд євро, написала газета El Confidencial з посиланням на джерела.

Капіталізація Valeo SE зростає на 4,3% після обвалу в п'ятницю, спричиненого погіршенням річного прогнозу продажу.

У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції ІТ-компанії Infineon Technologies, що дорожчають на 2,1%, тоді як котирування паперів автовиробників знижуються, включно з Volkswagen (-2,5%), BMW AG (-1,7%), Porsche (-1,7%) і Mercedes-Benz Group (-1,2%).

У Парижі папери STMicro підвищуються в ціні на 3,2%, Thales SA - дешевшають на 3,3%.