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Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 10,5%
12:53 28.07.2025 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня, за відсутності купівлі валюти, зменшив її продаж на міжбанківському ринку на $95,1 млн, або на 10,5%, - до $811,5 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, упродовж минулого тижня сальдо валютних інтервенцій було від'ємним майже щодня, за винятком вівторка, коли воно склало $7,58 млн, тоді як у понеділок сальдо було $13,4 млн, у середу - $10,7 млн, а в четвер - $7,9 млн.
Офіційний курс гривні до долара девальвував з 41,7514 грн/$1 на початку тижня до 41,7824 грн/$1 наприкінці.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня майже не змінився: купівля - приблизно до 41,63 грн/$1, а продаж - до близько 41,70 грн/$1.
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