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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7989 грн/$1
12:48 28.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 липня 2025 року.
|Показник
|25.07.2025
|25.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7721
|41.7989
|0.06
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 липня - 41,7824 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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