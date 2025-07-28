Вклади українців за пів року зросли на ₴86,4 мільярда

За перше півріччя 2025 року загальний приріст вкладів фізичних осіб у банках України становив 86,4 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

Зазначається, що реальне зростання вкладів за пів року становило 91,1 млрд грн без урахування від'ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

На 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізосіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) сягнула 1,48 трлн грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня вклади у національній валюті становлять 959,9 млрд грн (приріст 26,9 млрд грн за червень); вклади в іноземній валюті - 518,7 млрд грн (приріст на 10,9 млрд грн за червень).

Частка фізичних осіб - підприємців у структурі вкладників на 1 липня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,3%. ФОПи мали 167,6 млрд грн вкладів.

На 1 липня 2025 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізосіб налічується 60 банків.