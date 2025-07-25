Золото знизилося на тлі оптимізму щодо торгівлі, але слабкий долар обмежив втрати

Ціни на золото в п'ятницю трохи знизилися, оскільки ознаки прогресу в торгових переговорах між США та їх торговими партнерами вплинули на попит на безпечні активи, хоча загальне ослаблення долара обмежило втрати для золота.

О 06:59 EET cпотове золото подешевшало на 0,2% до 3360,68 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,3% до 3363 доларів.

«В основному ми спостерігаємо деяку фіксацію прибутку з боку короткострокових спекулянтів, які грають на підвищення, через те, що зараз на ринку починає з'являтися оптимізм щодо торговельної угоди», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

«Однак долар має тенденцію до ослаблення, а крім того, на даний момент ми все ще маємо зниження ставок ФРС, що підтримує золото на рівні близько 3360 доларів».

За словами дипломатів ЄС, Європейський Союз і Сполучені Штати зараз, схоже, просуваються до можливої торговельної угоди, яка призведе до введення загального 15-відсоткового мита на товари ЄС, що імпортуються до США, що віддзеркалює рамкову угоду, укладену Вашингтоном з Японією.

S&P 500 і Nasdaq зафіксували рекордні максимуми на закритті, оскільки ознаки послаблення глобальних торговельних напружень підвищили схильність інвесторів до ризику.

Даючи перепочинок золоту, індекс долара США наближався до найгіршого тижня за місяць, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для власників інших валют.

Дані показали, що кількість заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня несподівано знизилася, що свідчить про стабільність ринку праці, незважаючи на повільне працевлаштування, яке ускладнює пошук роботи для безробітних.

Такожочікується, що Федеральний резерв залишить ставки без змін на засіданні 29-30 липня, але ринки продовжують враховувати потенційне зниження ставок у вересні.

Спотове срібло подешевшало на 0,3% до 38,96 долара за унцію, але було на шляху до тижневого зростання на 2%. Платина подешевшала на 0,8% до 1396,43 долара, а паладій - на 0,9% до 1217,02 долара.