Азіатські акції падають на тлі охолодження оптимізму щодо торгівлі та штучного інтелекту

Більшість азіатських акцій в п'ятницю впали, але готуються до сильного тижневого зростання, оскільки вони виграли від посилення оптимізму щодо торгових мит США та штучного інтелекту.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від нічної сесії на Волл-стріт, де US500 та IXIC досягли рекордних максимумів у загалом спокійній сесії. Оптимізм щодо сильних прибутків Alphabet також почав слабшати.

Ф'ючерси на S&P 500 на азіатських торгах піднялися на 0,2%.

Японські акції показали найкращі результати цього тижня, піднявшись майже до рекордних максимумів після оголошення Токіо і Вашингтоном про укладення торговельної угоди. Однак неоднозначні дані про інфляцію дещо пом'якшили оптимізм щодо японських акцій у п'ятницю.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX в п'ятницю впали на 0,5-0,6%, але за тиждень виросли більш ніж на 4%. TOPIX досяг рекордного рівня в четвер, а Nikkei був близьким до рекордних максимумів, які востаннє спостерігалися в липні 2024 року.

Дані про споживчу інфляцію в Токіо за липень показали дещо більший, ніж очікувалося, спад цін. Однак базова інфляція все ще залишалася вище річного цільового показника Банку Японії в 2%, що зберігає невизначеність щодо підвищення ставок центральним банком.

Індекс Hang Seng у Гонконзі в п'ятницю впав на 0,7%, але за тиждень зріс на 3,3%. Hang Seng піднявся головним чином завдяки тривалому зростанню акцій технологічних компаній, оскільки інвестори з радістю сприйняли перспективу відновлення доступу до чіпів Nvidia, які є важливим фактором у розвитку штучного інтелекту.

Більш широке піднесення на штучному інтелекті, що послідувало за позитивними результатами Alphabet, також підтримувало відносно оптимістичний настрій щодо акцій технологічних компаній, хоча в останні сесії сектор втрачав імпульс.

Більшість азіатських ринків у п'ятницю в основному знизилися, але завершили тиждень сильним зростанням.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,2% відповідно, але за тиждень зросли більш ніж на 2%.

Увага прикута до засідання Політбюро Китаю, на якому збираються вищі політичні лідери, щоб отримати більше підказок щодо економіки. Засідання мало відбутися наприкінці липня.

Південнокорейський KOSPI був винятком цього дня, піднявшись на 0,3% після деяких позитивних результатів. Але індекс торгувався з приростом лише 0,3% цього тижня на тлі зростаючої невизначеності щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5% і торгувався з пониженням майже на 1% цього тижня на тлі значного фіксації прибутку після недавніх рекордних максимумів. ASX також постраждав від дещо суперечливих сигналів від Резервного банку Австралії щодо того, коли він знизить процентні ставки наступного разу.

Індекс Straits Times Сінгапуру впав на 0,4% після досягнення низки рекордних максимумів. Індекс також зріс на 1,4% цього тижня, продемонструвавши п'ятий поспіль тиждень зростання.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії зросли на 0,1%. Однак індекс Nifty цього тижня ледве втримався на рівні вище 25 000 пунктів, оскільки прибутки таких гігантів, як Infosys, не вразили інвесторів.