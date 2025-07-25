S&P 500 і Nasdaq здобув рекордних показників на закритті, підтримані Alphabet

S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних показників на закритті в четвер, оскільки сильні результати материнської компанії Google Alphabet підживили оптимізм щодо інших важковаговиків у сфері штучного інтелекту, тоді як Tesla продемонструвала падіння після того, як результати виробника електромобілів розчарували інвесторів.

Alphabet піднявся на 1%, оскільки результати пошукового гіганта підсилили впевненість у тому, що великі інвестиції в гонку за домінування в галузі технологій штучного інтелекту окупаються.

Акції Microsoft, Nvidia та Amazon піднялися на 1% або більше.

Торговельна угода між США і Японією та останні ознаки прогресу в переговорах з Європейським Союзом також сприяли зростанню на Волл-стріт.

«Інвестори відчувають оптимізм щодо торговельних переговорів, економіки, тенденцій інфляції, а також кращих, ніж очікувалося, звітів про прибутки за другий квартал», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Tesla впала на 8,2% після того, як генеральний директор Ілон Маск попередив про «кілька важких кварталів», оскільки уряд США скорочує підтримку виробників електромобілів. Акції компанії впали приблизно на 25% з початку 2025 року.

UnitedHealth впала на 4,8% після того, як страхова компанія повідомила, що співпрацює з Міністерством юстиції у розслідуванні її діяльності в рамках програми Medicare, після повідомлень про кримінальні та цивільні розслідування.

IBM впав майже на 8% після того, як результати другого кварталу не виправдали очікувань інвесторів, що було спричинено незадовільними продажами в основному підрозділі програмного забезпечення.

Honeywell впав на 6,2%, незважаючи на те, що перевершив очікування Волл-стріт і підвищив свій річний прогноз.

S&P 500 піднявся на 0,07% і завершив сесію на рівні 6363,35 пунктів. Nasdaq піднявся на 0,18% до 21 057,96 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,70% до 44 693,91 пунктів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 19,9 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Вісім з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з індексом споживчих товарів, який впав на 1,23%, за ним слідував індекс матеріалів, який втратив 0,75%.

Акції American Airlines впали майже на 10% після того, як авіаперевізник прогнозував великі збитки в третьому кварталі через низький попит на внутрішні перевезення.

Глобальна торгова війна президента США Дональда Трампа створила найбільшу невизначеність для авіаційної галузі з часів пандемії COVID-19.

Ринки також стежили за запланованим візитом Трампа до штаб-квартири Федеральної резервної системи в четвер, після того як протягом кількох місяців президент критикував голову ФРС Джерома Пауелла за процентні ставки, які Трамп вважає занадто високими.

Згідно з інструментом FedWatch від CME, трейдери вважають, що ймовірність зниження ставок у вересні становить 60%, оскільки очікується, що ФРС збереже ставки на рівні наступного тижня.

Звіт Міністерства праці США показав, що кількість заявок на допомогу з безробіття минулого тижня знизилася до 217 000, що значно нижче за прогнози, що свідчить про стійкість ринку праці.

У липні ділова активність у США набрала обертів, але компанії підвищили ціни на товари та послуги, що підкріпило прогнози економістів щодо прискорення інфляції в найближчі місяці, головним чином через підвищення імпортних мит.

У індексі S&P 500 кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,3 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 46 нових максимумів і 6 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 81 новий максимум і 44 нових мінімуми.