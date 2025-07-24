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Нацбанк готує нові заходи валютної лібералізації - Пишний
Національний банк найближчим часом розгляне нові рішення щодо валютної лібералізації, зокрема для розширення стимулів для бізнесу залучати капітал в Україну.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, відповідаючи на запитання Укрінформу.
"Національний банк і надалі розглядає різні варіанти і аналізує передумови для подальшої валютної лібералізації. Можу анонсувати, що найближчим часом відповідні рішення Національний банк буде розглядати", - зазначив Пишний.
Він пояснив, що логіка валютної лібералізації базується на двох ключових елементах: національній безпеці та додатковому ефекті для відновлення української економіки.
Серед заходів, які зараз опрацьовує регулятор, голова центробанку назвав розширення стимулюючої лібералізації, питання залучення коштів з-за кордону в ОВДП та низку питань щодо дивідендів. Ці питання обговорюються всередині Нацбанку та з колегами із МВФ.
"Ми працюємо над тим, щоб створювати стійкі передумови для поступового відновлення руху капіталу, але безпечного і такого, який працює над створенням додаткових можливостей і підживлює продуктивність", - підкреслив Пишний.
Він додав, що НБУ шукає баланс між жорсткою монетарною політикою для забезпечення цінової стабільності та підтримкою економічного відновлення. Наразі досягнення інфляційної цілі у 5% дещо відтерміновується з 2026 на 2027 рік.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що основні інфляційні ризики в умовах триваючої війни генеруються необхідністю знаходження неемісійних джерел фінансування оборонних потреб бюджету.
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